Макрон не исключил новые ограничения во Франции в связи со второй волной COVID-19

Эмманюэль Макрон встретился с персоналом больницы в Понтуазе недалеко от Парижа, 23 октября 2020 г.

Пока рано говорить о возможности локального или более широкого режима самоизоляции во Франции, но действующие ограничения, возможно, усилят. Об этом в пятницу, 23 октября, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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Эмманюэль Макрон отметил, что действующие меры сохранятся в силе как минимум до начала декабря, но они могут быть усилены. «Сегодня рано говорить, идем ли мы к локальным или более широкому режиму самоизоляции», однако действующие ограничения «не должны быть смягчены, а, возможно, будут усилены, если они не будут достаточно эффективными», — заявил президент после встречи с персоналом больницы города Понтуаз (департамент Валь д’Уаз).

По его словам, учитывая масштабы второй волны эпидемии, нет иного выбора, кроме «максимального сокращения нашей социальной жизни». «В середине следующей недели у нас будет более ясное видение результатов принятых мер. В ближайшие недели мы должны будем принять решения, чтобы скорректировать эти вещи», — отметил президент Франции.

Он призвал жителей Франции во время второй волны коронавируса «помочь защитить всех наших медиков, чтобы защитить самих себя».

Комендантский час c субботы, 24 октября, распространится еще на 38 французских департаментов с самыми плохими эпидемиологическими показателями. Таким образом, мера коснется 46 миллионов человек, это две трети жителей страны.

Тем временем высший административный суд Франции — Госсовет — признал законным комендантский час, который был введен на прошлой неделе в нескольких крупных городских агломерациях и во всем столичном регионе Иль-де-Франс. В Госсовет обратились ряд граждан и ассоциация с просьбой в срочном порядке отменить или смягчить ограничения на выход из дома с девяти вечера до шести утра.

Тем временем во Франции уже начали переводить пациентов из одной больницы в другую из-за загруженности медучреждений. Это касается в первую очередь севера Франции и региона Овернь — Рона — Альпы, где в ряде больниц уже не справляются с наплывом пациентов. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что за две недели во Франции могут увеличить число мест в реанимациях с 5800 до 7700. На данный момент в отделениях реанимации во Франции находятся более 2300 человек. В столичном регионе Иль-де-Франс 64% коек в реанимации заняты больными COVID-19.

Вечером в четверг Национальное агентство здравоохранения сообщило, что за сутки во Франции выявили еще 41 622 случая заражения коронавирусом.

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