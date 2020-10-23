МВД Франции хочет распустить две мусульманские ассоциации: что о них известно?

Марш против исламофобии в Париже 10 ноября 2019 года. Один из его организаторов — бывший директор CCIF Маруан Мухаммад — призывал манифестантов скандировать "Аллах Акбар".

После исламистского теракта 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин, в котором был жестоко убит учитель Самюэль Пати, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что намерен добиться роспуска нескольких мусульманских ассоциаций. Отдельно он указал на две из них — Коллектив против исламофобии во Франции (CCIF) и Barakacity. Что представляют собой эти структуры? Почему глава МВД назвал их «врагами Французской Республики», и удастся ли ему добиться запрета их деятельности?

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Самую острую критику главы МВД вызвали две организации — Коллектив против исламофобии во Франции (CCIF) и Barakacity. По поводу CCIF Жеральд Дарманен сказал в эфире радиостанции Europe 1, что «он очевидно причастен, потому что родитель, который объявил «фетву» учителю, недвусмысленно упомянул его название». «Эта ассоциация получает государственное финансирование и налоговые льготы и обвиняет государство в исламофобии. Некоторое количество элементов позволяют полагать, что это враг Республики», — заключил Дарманен.

ССFI — одна из самых заметных и популярных во Франции мусульманских ассоциаций. Свою цель она обозначает как борьбу с исламофобией и за права человека. Термин «исламофобия» был введен во Франции в обращение самой ассоциацией после того, как журналист Le Point в эфире телеканала LCI признался, что является «немного исламофобом» и не стыдится об этом говорить. CCIF включает в это понятие дискриминационные действия или агрессию в отношении организаций и частных лиц в связи с их принадлежностью к исламу. Ассоциация является коллективом адвокатов, оказывающим предположительно пострадавшим юридическую помощь. Она ведет статистику «случаев проявления исламофобии», а также предоставляет жертвам психологическую поддержку.

Однако и сам термин «исламофобия» ввиду своей расплывчивости, и действия CCIF в этом направлении вызывают критику. Как писала Le Monde, слово «исламофобия» может восприниматься как инструмент борьбы с критикой мусульманского фундаментализма и ислама и, в конце концов, привести к тому, что богохульство будет считаться преступлением» (во французском УК нет особой статьи за оскорбление религиозных чувств — RFI). На страницах Slate исследователь Жан-Кристоф Моро, в частности, замечает, что «изучение ежегодных отчетов CCIF ясно показывает желание выдать за «исламофобию» любое действие, затрагивающее мусульман или ислам».

Основатель CCIF — Сами Деба, школьный учитель истории и географии и бывший проповедник фундаменталистского движения «Джамаат Таблиг» (запрещено в России и ряде других стран — RFI ). На момент образования ассоциации, которой Деба руководил до 2017 года, ему было тридцать два года. До того он был активистом НКО, защищавшей права женщин носить никаб в общественных местах.

С 2018 году Деба строит политическую карьеру, он прошел во второй тур парламентских выборов (от одного из избирательных округов департамента Валь-д’Уаз в Парижском регионе), а в 2020 ему не хватило малого количества голосов до победы в муниципальных выборах в городе Гарж-ле-Гонесс, также в окрестностях Парижа.

Борьба с исламофобией, СМИ и социальные сети

После Деба CCIF возглавил Маруан Мухаммад, математик, бывший трейдер банка Société Générale, а также бывший специальный советник Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Под руководством Мухаммада и благодаря организованным им кампаниям CCIF стал пользоваться известностью и популярностью. Широко освещалась, например, кампания 2012 года, организованная в ответ на слова французского правого политика Жана-Франсуа Копе. Тот сказал, что во Франции у ребенка около школы хулиганы могут вырвать булочку, «потому что во время рамадана не едят». В ответ Маруан Мухаммад устроил в Париже кампанию по бесплатной раздаче булочек с шоколадом.

В 2012 году CCIF запустил еще одну нашумевшую кампанию против исламофобии под названием «Мы (тоже) нация». Кампания была профинансирована фондом Open Society Джорджа Сороса.

Ассоциация значительно разрослась вследствие медиатизированной борьбы с властями французских городов, запретившими на городских пляжах и в бассейнах буркини. Ее адвокаты засыпали жалобами мэрии. Для распространения своих идей Мухаммад активно использует СМИ, как французские, так и англоязычные, от CNN до BBC.

CCIF обладает устойчивой репутацией в международных организациях. ОБСЕ ежегодно приглашает его руководителей на свои конференции по правам человека. В 2011 году Экономический и социальный совет ООН (ECOSOC) придал CCIF статус официального консультанта, а в июне 2015 года глава CCIF был приглашен французским МВД к участию в новой консультативной государственной организации по вопросам ислама.

Критика в отношении CCIF основана в первую очередь на изучении его годовых отчетов. Исследователи и журналисты не раз писали, что ассоциация раздувает статистику случаев проявления исламофобии. В том числе, включая в нее и бытовое сведение счетов между частными лицами, и высылку из Франции проповедников и имамов за антисемитские речи и призывы к джихаду, и закрытие салафитских мечетей. Ассоциации указывали и на раздутые цифры ее годовых отчетов. Так, статистика случаев проявления исламофобии за 2015 год оказалась в три раза большей, чем данные МВД.

CCIF также упрекают в желании выставить мусульман жертвами государственной исламофобии, и в нездоровой «конкуренции» с евреями — кто является большей жертвой, — и в намерении запугать французских мусульман якобы направленной на них ненавистью. Такие упреки раздаются и со стороны других мусульманских организаций.

Самым серьезным упреком в адрес CCIF является ее связь с международной религиозно-политической организацией «Братья-мусульмане». Организация запрещена и признана террористической в России, Саудовской Аравии, Египте и ОАЭ. В связях с «Братьями-мусульманами» подозревают и Деба, и Мухаммада. Специалисты по исламу и арабскому миру Юго Мишерон и Жиль Кепель, утверждают, что они продвигают во Франции политический ислам. Однако CCIF отрицает связь с «Братьями-мусульманами» и политическим исламом в целом. Руководители ассоциации всегда избегали открыто антисемитских высказываний и призывов к насилию, следя за имиджем НКО. Правда, Мухаммад, активно выступающий в СМИ, регулярно появлялся в эфире вместе с высланными из Франции за фундаментализм имамами. В 2013 пресса широко обсуждала его появление в мечети в Бурже вместе с проповедником, заявившим, что женщина не должна выходить из дома без разрешения мужа. Среди его наиболее критикуемых заявлений — определение ислама как религии, которая должна управлять всеми сферами социальной жизни. Сами Деба также утверждает, что не является одним из «братьев», но в принадлежности к этой организации «не видит никакой проблемы».

В 2019 году основанная Маруаном Мухаммадом новая ассоциация «Мусульмане» призвала французов выйти на марш против исламофобии. Во время марша, который прошел в Париже 10 ноября, Мухаммад с грузовика несколько раз побуждал собравшихся скандировать «Аллах Акбар». По его мнению, таким образом люди выражали гордость принадлежностью к мусульманскому сообществу. На марше присутствовали некоторые представители политических течений, в том числе глава крайне левой партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон. Негодование многих политиков вызвал также тот факт, что манифестанты носили на груди желтую звезду с надписью muslim.

Вопреки заявлению Жеральда Дарманена, CCIF не получает государственного финансирования . Однако с 2011 года она признана ассоциацией, представляющей общественный интерес. В качестве таковой коллектив может предоставлять дарителям налоговые льготы. CCIF не публикует свои счета и источники пожертвований. В прессе высказывались подозрения, что этими источниками могут быть иностранные государства , но доказательств нет, а CCIF утверждает, что ни одного цента не поступает из-за границы.

Благотворительный ужин для жертвователей 2015 года отражает сферу контактов CCIF. Там присутствовали и директор Института международных и стратегических отношений (IRIS) Паскаль Бонифас, и бывший главный редактор Le Monde Diplomatique Ален Греш, и имамы салафитской направленности. В том числе, имам из Бреста Рашид Абу Удейфа, известный проповедью, в которой предупреждал детей, что те из них, кто слушает музыку, превратятся в свиней. L’Express также отметил присутствие Хани Рамадана, политолога, защищающего наказание побиванием камнями и высказываниями против «сионистского варварства». Хани — брат известного своей близостью к «Братьям-мусульманам» профессора ислама Тарика Рамадана. Братья Рамадан — внуки основателя «Братьев-мусульман».

Barakacity

Если CCIF действует в правозащитной сфере, то ассоциация Barakacity, также пользующаяся широкой популярностью, — в гуманитарной. Эта НКО была основана во Франции в 2008 году, и уже в 2010 вышла на международный уровень. Она действует на многих территориях, от Бангладеш до Того или Газы. Barakacity определяет себя как благотворительную гуманитарную организацию, действующую на основе исламских ценностей и помогающую наиболее бедным слоям мусульманского населения. Ассоциация ремонтирует дома, проводит воду, строит школы. На сайте ассоциации — лица африканских детей и призывы делать взносы.

С 2015 года полиция неоднократно обыскивала офис Barakacity из-за подозрений в связях с салафитами, а два французских банка закрыли ее счета.

Основатель ассоциации тридцатилетний Идрис Сиамеди — самоучка, начинавший с агентства по коммуникациям. Он и в Barakacity просматривает перед публикацией каждый рекламный клип. Сиамеди отрицает свою принадлежность к салафитскому течению. Однако в 2016 году в эфире телеканала Canal Plus он отказался осудить действия террористической группировки «Исламское государство». А ранее, в 2015 году, написал в соцсетях: «Я думаю, что музыка может быть опасной, что полигамия — альтернатива адюльтеру, и что чадра — символ целомудрия. И что?»

Идрис Сиамеди отказывается пожимать руку женщинам. Во время эпидемии он написал в твиттере, что халяль наконец стал общепринятым поведением — лицо нужно закрывать, руки женщинам можно открыто не пожимать. В 2014 году стало известно, что французская внутренняя разведка занесла его в списки лиц, представляющих возможную опасность для государства (список S).

А в сентябре 2020 года Сиамеди заявил, что молится за то, чтобы «адское пламя, в котором горят журналисты Charlie Hebdo, разгорелось до 2000 градусов». С октября основатель Barakacity находится под судебным контролем по делу о харрасменте в отношении журналистки Зохры Битан.

По информации Charlie Hebdo, ассоциация обладает значительными средствами, и с 2013 года получила 16 миллионов евро. Как и в случае CCIF, источники пожертвований не известны. В твиттере Сиамеди появляются видео турецкого президента Эрдогана, на которого глава Barakacity ссылается как на защитника ислама во Франции.

Обложка журнала Charlie Hebdo со словами "И это все из-за этого". © AFP

Оповещение о начале процедуры роспуска

Жеральд Дарманен заявил о своем намерении добиться роспуска ассоциаций, вопрос должен решаться на совете министров «на следующей неделе». Как поступят судебные инстанции? «У министра внутренних дел есть такое право, и только у него, на основе существующего законодательства», — заявил, в свою очередь, министр юстиции Эрик Дюпон-Моретти.

«Эта организация предоставила юридическую поддержку тем, кто линчевал учителя (в соцсетях)», заявила в эфире канала CNews депутат Нацсобрания от одного из округов департамента Ивелин («Вперед, республика!») Орор Берже. CCIF намерена подать на народную избранницу в суд за клевету. Газета Libération, проведя расследование и проверив некоторое количество аккаунтов в социальных сетях, заявила, что не нашла сообщений CCIF относительно Самюэля Пати и его урока, на котором он показывал карикатуры из Charlie Hebdo. Газета задается вопросом, как будут доказывать связь ассоциации с убийством.

CCIF подал жалобу в Совет по правам человека ООН. Жалоба относится не только к намерениям Дарманена, но и к «закону о сепаратизме», который правительство начало готовить еще до теракта.

В субботу, 17 октября CCIF выпустил длинное коммюнике, в котором подтвердил, что в ассоциацию обратился отец девочки, опубликовавший в социальных сетях видео с призывом уволить Самюэля Пати и писать жалобы в CCIF. Но, как говорится в коммюнике, CCIF не рассматривает дела, связанные со свободой слова, и жалоба только находилась на стадии рассмотрения. После заявления Дарманена Маруан Мухаммад, хоть и не возглавляющий больше CCIF, выступил в нескольких СМИ в защиту ассоциации. На телеканале LCI он едко сказал: «Меня поражают люди, которые не могут распределить маски и читают нотации пяти миллионам мусульман».

Barakacity тоже возмущена заявлением главы МВД. В своем твиттере Идрис Сиамеди публикует фотографию домов, отремонтированных в Того, и пишет — «вот так они действуют, враги Республики». И снова напоминает о гуманитарной деятельности ассоциации: «Мы осуждаем нарушение закона и злоупотребление властью! Мы проводим в Африку ежедневно два миллиона литров воды и помогаем двум миллионам человек. Это предложение о роспуске — настоящий скандал! Нельзя трогать бедных!» В своем твиттере он написал, что полиция вручила ему вечером 20 октября извещение о начале процедуры роспуска ассоциации. Как он говорит, «по ложным и клеветническим мотивам». Он также намерен обратиться в суд и международные организации.

Исламистский активист Абдельаким Сефриуи задержан по делу об убийстве учителя под Парижем (фото от 2012 года) AFP - MIGUEL MEDINA

«Шейх Ясин» и другие

Заявление главы МВД о желании добиться роспуска двух ассоциаций, опубликованное в твиттере в понедельник, 19 октября, совпало с началом серии масштабных полицейских операций. В тот же день силы охраны порядка в сопровождении судей начали «посещать на дому» и в офисах частных лиц и представителей мусульманских ассоциаций, подозреваемых в принадлежности к исламистским кругам. «Посещение на дому» — административная мера, существующая с 2017 года и отличная от обыска. Среди этих лиц несколько имамов и глав мусульманских ассоциаций. «Главный полицейский Франции» определил цель этих посещений — «не оставлять в покое и дестабилизировать эти круги».

На данный момент не установлено связи этих лиц и ассоциаций с терактом 16 октября. За отказ дать полиции коды и пароли своего телефона и компьютера, был задержан один человек — глава НКО Ummah Charity (к моменту написания статьи его уже освободили), который запустил онлайн-копилку в поддержку родителя ученицы Самюэля Пати. Одновременно судебное расследование было начато в отношении около ста человек, которые одобрили теракт в социальных сетях.

В среду, 19 октября, совет министров вынес решение о роспуске ассоциации «Шейх Ясин», названной в честь основателя и духовного лидера движения «ХАМАС». Основатель пропалестинской ассоциации Абдельаким Сефриуи был задержан по делу об убийстве Самюэля Пати. 20 октября он предстал перед судом, который должен решить, будет ли ему предъявлено обвинение.

Абдельаким Сефриуи — управляющий магазином мусульманской литературы в Париже. В 2014 году ассоциация устроила в столице антиизраильскую манифестацию, во время которой ее участники скандировали лозунги, прославлявшие джихад, а также инсценировали расстрел детей солдатом из бутафорского автомата Калашникова.

Несколько французских мусульманских ассоциаций были распущены ранее за призывы к дискриминации, ненависти и замену республиканского строя. Среди них Forsane Alizza — в 2012 году за призыв к установлению халифата и к объединению мусульман для подготовки к гражданской войне, «Fraternité musulmane Sanabil» — в 2016 за пособничество джихадистам, и «Солдаты на дороге Аллаха» — в 2020 за прославление терроризма.

Сможет ли глава МВД выполнить свое обещание и пополнить этот список? Мусульманские ассоциации обвиняют правительство в использовании трагедии в Конфлан-Сент-Онорин для завоевания крайне правого электората. Французское общественное мнение не однородно. Правая пресса полностью поддерживает министра, тогда как левая упрекает его в хаотичности действий, неподготовленности и смешении различны административных мер.

А известное своими расследование онлайн-медиа Mediapart, ранее публиковавшее репортаж о CCIF, пишет о пользе работы ассоциации и считает, что ее не стоит называть «сепаратисткой».

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