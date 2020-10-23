Меланшон извинился перед чеченцами за слова о «проблемах с чеченским сообществом»

Лидер французских крайне-левых Жан-Люк Меланшон извинился перед представителями чеченской общины за свои высказывания о том, что во Франции есть «проблемы с чеченским сообществом».

Лидер французских крайне-левых Жан-Люк Меланшон извинился перед представителями чеченской общины за свои высказывания о том, что во Франции есть «проблемы с чеченским сообществом». Извинения глава партии «Непокорная Франция» принес в своем блоге в четверг, 22 октября.

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В воскресенье, 18 октября, комментируя в эфире телеканала LCI теракт в Конфлан-Сент-Онорин, Жан-Люк Меланшон заявил, что во Франции «есть проблемы с чеченским сообществом» и предложил выслать из страны чеченцев, связанных с «политическим исламизмом».

Слова политика вызвали гнев среди представителей чеченской диаспоры во Франции. Ассамблея чеченцев Европы призвала своих членов подать жалобу в отношении лидера «Непокорной Франции» за призывы к расовой ненависти.

В четверг, 22 октября, Меланшон извинился за свои высказывания и выразил сожаление в связи с тем, что использовал термин «сообщество» в отношении чеченцев.

«Мы выступали за необходимость объединения всего народа перед испытаниями. Поэтому мы всегда выступали против любых попыток стигматизации мусульман. Гуманизм в политике существует. Именно поэтому я знаю, что был недостаточно внимателен в своих словах. Я прошу чеченцев принять мои извинения», — написал политик.

16 октября 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения Абдулах Анзоров обезглавил 47-летнего учителя истории и географии средней школы в городе Конфлан-Сент-Онорин к западу от Парижа. В воскресенье по всей Франции прошли массовые акции в память об убитом педагоге. Власти страны объявили о высылке более 230 иностранных исламистов, в том числе в Россию, и начале полицейских операций против участников исламистского движения.

Ассамблея чеченцев Европы решительно осудила случившееся. «Наша диаспора в ужасе от случившегося, как и все французы», — заявили представители ассамблеи.

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