Убийство учителя в Конфлане: власти Франции объявили об усилении мониторинга соцсетей

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о планах усилить правительственную платформу Pharos, отслеживающую незаконный контент во французском сегменте интернета. Об этом премьер заявил в пятницу, 23 октября, по итогам заседания Совета безопасности — второго после теракта в Конфлане.

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По словам Кастекса, власти усилят мониторинг соцсетей и борьбу с проявлениями ненависти в интернете. Правительственная платформа Pharos, на которой любой гражданин может заявить об опасном или незаконном онлайн-контенте, будет «незамедлительно» усилена новыми сотрудниками. По словам Кастекса, за неделю платформа зарегистрировала 1279 обращений, в результате чего были задержаны 27 человек. В прокуратуре Парижа будет создан специальный отдел для централизации подобных дел.

В июле этого года через платформу Pharos жаловались на твиттер 18-летнего Абдулаха Анзорова, убившего учителя Самюэля Пати. Однако его страницу тогда не закрыли. По данным Franceinfo, на некий пост Анзорова жаловались и 10 октября — за шесть дней до убийства учителя. Однако следствию до сих пор не известно содержание публикации. Как только пост был опубликован, аккаунт Анзорова стал недоступен. Следователи обратились в Twitter с тем, чтобы получить полную историю аккаунта. Отмечается, что Анзоров был активен в соцсетях, сразу на нескольких страницах.

Премьер-министр сообщил и о других мерах. Например, о том, что законопроект о борьбе с разными формами сепаратизма будет пополнен двумя новыми пунктами. Первый касается усиления защиты госслужащих от давления, как в случае с кампанией против Самюэля Пати, запущенной отцом одной из учениц и исламистским активистом Абдельакимом Сефриуи. Второй пункт — наказание за публикацию в соцсетях персональных данных, которые могут поставить под угрозу жизнь человека (опять же, как в случае с Самюэлем Пати).

Жан Кастекс напомнил об операциях, предпринятых после убийства учителя в Конфлане. Он объявил, что было решено провести 123 «проверки на дому» силами полиции и жандармерии. 56 проверок уже осуществлены.

Премьер напомнил и об административном закрытии на шестимесячный срок мечети в Пантене, имам которой распространил видео, где отец ученицы школь Буа д’Ольн возмущается показом карикатур на уроке. Кастекс упомянул о роспуске прохамасовской ассоциации «Шейх Ясин», основанной Абдельакимом Сефриуи, которого обвиняют активном участии в онлайн-кампании против Самюэоя Пати.

В ближайшие дни будут закрыты или распущены другие объекты и структуры, отметил Кастекс.

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