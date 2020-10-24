«Возвращение имен» — в Париже впервые прошла акция памяти жертв политических репрессий в СССР

В Париже по инициативе французского отделения общества «Международный Мемориал» впервые прошла акция «Возвращение имен». Участники митинга, собравшиеся у стены кладбища Пер-Лашез, зачитывали имена французов и жителей Франции, погибших в советском ГУЛАГе.

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По призыву французского отделения «Международного Мемориала» парижане собрались у стены кладбища Пер-Лашез, чтобы почтить память жертв политических репрессий в СССР. Собравшиеся зачитывали имена и даты рождения и смерти погибших. Как рассказала Русской службе RFI заместитель председателя французского «Мемориала», преподаватель Сорбонны Люба Юргенсон, пришедшие на акцию парижане могли зачитать имена своих родственников, занесенные в базу «Мемориала», а также незнакомых людей. «Мы проводим акцию в Париже, мы французское отделение "Международного Мемориала", поэтому мы решили, что это должны быть имена французов и жителей Франции», — пояснила она.

Краткие сведения о погибших, которые зачитывались вместе с фамилиями, отражают разные судьбы. Среди жертв были эмигранты российского происхождения, решившие вернуться в Советский Союз. «После Второй мировой войны СССР был овеян славой победителя нацизма. Люди поверили призывам советских властей, вернулись и были отправлены в лагеря или расстреляны, — рассказывает Люба Юргенсон. — Кроме этого, значительную часть жертв представляли собой французы, которых насильно забрали в немецкую армию, и которые затем оказались в СССР как военнопленные. В ГУЛАГ попали также интеллектуалы, видевшие в СССР модель нового, счастливого общества, члены Коминтерна, сочувствующие и просто те, кто работал в СССР».

В Париже по инициативе французского отделения общества «Международный Мемориал» впервые прошла акция «Возвращение имен». 24 jоктября 2020 г. © Guélia Pevzner

Исследовательница подчеркнула, что в СССР не было специальных лагерей для иностранцев, за исключением японских военнопленных, а значит, иностранцы отбывали срок вместе с остальными заключенными. «Им приходилось очень тяжело, они не знали языка, не понимали системы, у них никого не было в стране. Мало кто выжил», — говорит она.

Акция «Возвращение имен» традиционно проходит в российских городах накануне Дня памяти жертв политических репрессий, который отмечается 30 октября.

В Москве имена зачитывают у Соловецкого камня на Лубянской площади, в других российских городах — в местах репрессий или захоронений. В Париже акция прошла у кладбища Пер-Лашез на востоке столицы.

Вдоль бульвара Менильмонтан стена самого большого парижского кладбища с 2018 года покрыта плитой длиной 280 метров. На ней написаны имена 94 415 погибших во время Первой мировой войны и 8 000 пропавших без вести. Рядом с этим памятником и звучали имена жертв ГУЛАГа.

Французское отделение «Мемориала» было основано 7 мая 2020 года. Одно из направлений работы ассоциации — распространение исторического знания о политических репрессиях в СССР и странах восточного блока.

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