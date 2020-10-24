Министр здравоохранения Франции предупредил о неминуемом росте числа жертв COVID-19 в ближайшие дни

В субботу, 24 октября, Национальное собрание Франции рассматривало законопроект о продлении режима чрезвычайного положения в связи с эпидемией COVID-19. Министр здравоохранения страны Оливье Веран произнес перед депутатами речь, в которой настаивал на серьезности ситуации.

Реклама Читать далее

Неделю назад чрезвычайное положение во Франции было объявлено декретом правительства сроком на один месяц. Для его дальнейшего продления должен быть принят соответствующий закон. Режим ЧС позволяет продлевать действие комендантского часа и объявлять частичный или полный локдаун в случае необходимости.

Новый закон может предусматривать продление чрезвычайной ситуации до 1 апреля. Этот период включает региональные и департаментальные выборы, что дополнительно усложняет ситуацию.

Закон также должен продлить на этот период действие цифровых систем для сбора результатов тестов и данных контактных лиц в рамках стратегии «Тест, отслеживание, изоляция». Кроме того, он даст правительству широкие полномочия для принятия решений в области трудового права и в вопросах работы администрации, как это было весной.

Представляя текст законопроекта, министр здравоохранения Франции Оливье Веран подчеркнул необходимость «национального объединения» перед лицом эпидемии и заявил, что из-за динамики заражения число жертв «в ближайшие дни и недели увеличится, что бы мы ни делали».

В четверг, 22 октября, премьер-министр Франции Жан Кастекс уже заявлял, что если эпидемия не будет взята под контроль, «придется принимать еще более строгие меры». На следующий день президент страны Эмманюэль Макрон сообщил, что пока еще «сегодня рано говорить, идем ли мы к локальным или более широкому режиму самоизоляции», однако действующие ограничения «не должны быть смягчены, а, возможно, будут усилены, если они не будут достаточно эффективными».

Против принятия закона о продлении ЧС выступили как правые, так и левые депутаты, называя его посягательством правительства на личные свободы. Адвокат Жан-Мари Бюргюбюрю, президент Национальной консультативной комиссии по правам человека, в пятницу, 23 октября, подчеркнул в интервью Le Monde, что «выбор был сделан в сторону концентрации решений в руках исполнительной власти» и что «в мирное время Республика никогда не знала такого ограничения свобод».

Закон будет представлен Сенату в ближайшую среду и должен быть принят в начале ноября.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться