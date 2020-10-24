Студентка кафедры биологии из Безансона получила условный срок «за оправдание терроризма»

Во Франции в пятницу, 23 октября, суд Безансона приговорил 19-летнюю студентку к четырем месяцам заключения условно «за оправдание терроризма» после комментария в сети Facebook, в котором она оправдывала убийство учителя под Парижем. Кроме того, она должна будет пройти 6-месячный курс обучения «основным республиканским ценностям» за собственный счет.

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Комментируя статью газеты L’Est Républicain, размещенную на официальной странице этого регионального издания в Facebook и посвященную митингу в память убитого учителя Самюэля Пати, она написала: «Он не заслужил обезглавливания, но заслужил смерть».

Сигнал о комментарии поступил от одного из пользователей на платформу Pharos, в результате чего девушка была задержана в университете Безансона и заключена под стражу.

В суде студентка факультета биологии заявила о своем раскаянии и объяснила, что разместила комментарий, «не подумав», подчеркнув, что «стерла свое сообщение в тот же вечер». Как пишет газета Le Parisien, она не так давно приехала с семьей во Францию, «спасаясь от насилия в Алжире», и утверждает, что просто «не была в курсе всех обстоятельств». Следствие, изучавшее смартфон и компьютер подсудимой, не обнаружило никаких связей с террористическими организациями.

Адвокат подсудимой объяснил, что обвиняемая нашла в социальных сетях «видео отца ученицы», в котором он обвиняет Самюэля Пати в «ненависти к мусульманам», и отреагировала «эмоционально и не подумав».

Напомним, что 23 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о планах усилить правительственную платформу Pharos, отслеживающую незаконный контент во французском сегменте интернета.

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