В Париже прошел марш армянской диаспоры

В воскресенье, 25 октября, в Париже прошел марш, организованный Советом координации армянских организаций во Франции (CCAF) с целью потребовать от Франции поддержки Армении в конфликте с Азербайджаном и признания независимости Арцаха (Нагорного Карабаха) Францией и международным сообществом. Марш прошел от Трокадеро до набережной Орсе, где находится МИД Франции.

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Во Франции проживает самая большая армянская диаспора в Западной Европе, насчитывающая около 600 тысяч человек, причем большая часть «французских армян» родилась во Франции и является гражданами страны. Манифестанты несли плакаты с надписями: «Армяне борются за свое существование», «Армения борется с терроризмом, Франция бездействует», «Люди умирают, Жан-Ив Ле Дриан сохраняет нейтралитет», «Мы не позволим армянам пережить второй геноцид».

Армянская диаспора считает, что «беспомощность международного сообщества в 2020 году напоминает беспомощность 1915 года».

«Несмотря на впечатляющую мобилизацию диаспоры, реакция международного сообщества, к сожалению, так и не вышла за рамки заявлений. Министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан с гордостью подтвердил необходимость сохранения Францией нейтралитета, в отличие от заявлений президента Республики в начале конфликта, когда он указал на Азербайджан, как на агрессора, и на Турцию, как на заинтересованную сторону, но с тех пор хранит молчание», — говорится в заявлении организаторов марша.

1 октября Эмманюэль Макрон на саммите в Брюсселе действительно заявил о переброске в Нагорный Карабах боевиков из Сирии. Тогда же группа французских политиков обратилась к правительству с призывом пересмотреть свою нейтральную позицию по вопросу конфликта в Нагорном Карабахе и поддержать Армению. Обращение было опубликовано в воскресенье, 4 октября, в Le Journal du dimanche. Его подписали 176 человек.

Утром в воскресенье, 25 октября, в Нагорном Карабахе вспыхнули новые бои. Провал двух переговоров о прекращении огня при посредничестве России уже подорвал надежды на быстрое урегулирование конфликта, разразившегося 27 сентября. Еще одну попытку в пятницу, 23 октября, предприняли США. Напомним, Франция, Россия и США являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху. Группа была создана в 1992 году для совместного поиска путей мирного урегулирования Карабахского конфликта.

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