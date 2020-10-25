Коронавирус: за последние сутки во Франции выявлено более 45 тысяч зараженных вирусом covid-19

Во Франции поставлен новый рекорд — 45 422 положительных теста на коронавирус за сутки. Об этом в воскресенье, 25 октября, сообщает официальный сайт Santé publique France.

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Седрик О, госсекретарь по вопросам цифровых технологий, выступил в воскресенье утром на радиостанции Franceinfo с призывом к гражданам страны загружать новую версию приложения, которое позволяет отслеживать цепочки заражения коронавирусом. Новая версия под названием TousAntiCovid представляет собой улучшенный вариант прежнего приложения StopCovid. Новая версия была запущена правительством страны в четверг, 22 октября.

По словам Седрика О, в настоящее время «антиковидное» приложение загрузили на свои смартфоны 4 миллиона человек. Для того, чтобы оно заработало, это число должно быть не меньше 15–20 миллионов, причем это должно произойти «как можно скорее».

Несмотря на то, что за загрузку приложения агитируют владельцы ресторанов, баров и кинотеатров, а также медицинский персонал, Седрик О не ожидает большого энтузиазма от французского населения. «С вечера четверга у нас было дополнительно 1,2 миллиона загрузок, но нам нужно намного больше», — почеркнул он.

В ходе интервью Седрик О заявил также, что правительство не исключает возможность повторного карантина на территории страны. «Абсолютно ничего нельзя отбрасывать, все следует рассматривать с точки зрения развития эпидемии», — сказал он, отвечая на вопрос ведущего.

Принятые меры, действительно, могут оказаться недостаточными. В Париже введение комендантского часа привело к перегрузке общественного транспорта в вечерние часы. В это время стало сложнее ездить на метро, а автобусы переполнены, что не позволяет пассажирам соблюдать «дистанцию безопасности». Представители ассоциации FNAT (Федерация ассоциаций пользователей транспорта) Иль-де-Франс уже обратились с требованием пролить режим работы транспорта, рассчитанный на часы пик, до 21 часа.

В настоящее в 92 департаментах страны (включая заморские территории) объявлен повышенный уровень угрозы заражения.

В субботу, 23 октября, депутаты от департамента Луара обратились к государству с просьбой развернуть на юге департамента «военные санитарные средства, чтобы восполнить нехватку медицинского персонала» в примерно двадцати муниципалитетах на этой территории. «Мы хотели бы воспользоваться помощью, идентичной той, которая была оказана прошлой весной региону Мюлуз в разгар кризиса», — написано в заявлении с просьбой о развертывании военно-полевого госпиталя.

Напомним, что за последнюю неделю во Франции число пациентов, госпитализированных с диагнозом «коронавирус», достигло 11 713 человек, из них 1772 находятся в реанимации. За последние сутки от последствий заражения коронавирусной инфекции скончалось 138 человек.

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