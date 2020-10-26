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Ближний Восток объявил бойкот Франции: в Катаре, Кувейте, Ираке и Ливии жгут портреты Макрона и отказываются от французских продуктов

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Протестующие жгут портреты Эмманюэля Макрона и французский флаг перед зданием посольства Франции в Багдаде, 26 октября 2020.
Протестующие жгут портреты Эмманюэля Макрона и французский флаг перед зданием посольства Франции в Багдаде, 26 октября 2020. REUTERS - TEBA SADIQ
Анна Строганова
7 мин

#BoycottFranceProducts, #BoycottFrance: с пятницы, 23 октября, в соцсетях стран Ближнего Востока распространяются призывы бойкотировать Францию и французские товары. Причиной недовольства местных жителей стали заявления президента Эмманюэля Макрона о том, что Франция не откажется от свободы слова, в том числе от карикатур.

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В столице Ливии, Триполи, небольшие группы протестующих сожгли и растоптали портреты Эмманюэля Макрона и французские флаги. В Дохе из меню французского ресторана Le Train Bleu («Синий поезд») исчезли все французские продукты. Крупнейшие продуктовые сети Катара Al-Meera и Souq al-Baladi также объявили о бойкоте французских товаров. С полок супермаркетов в Катаре и Кувейте убрали французские сыры — Vache qui rit, Kiri и Babybel. 

Бойкот французских сыров в супермаркетах Катара, 25 октября 2020.
Бойкот французских сыров в супермаркетах Катара, 25 октября 2020. © AFP

«Мы убрали все французские продукты, сыры, крема и косметику», — заявил в воскресенье, 25 октября, агентству AFP вице-председатель федерации кооперативов Кувейта Халед аль-Тайби (Khaled al-Otaibi). Кроме того, около 430 турфирм Кувейта приостановили бронирование билетов во Францию.

Акция протеста против Эмманюэля Микрона в Кувейте, 24 октября 2020.
Акция протеста против Эмманюэля Микрона в Кувейте, 24 октября 2020. AFP - -

К бойкоту французских продуктов призвал также лидер алжирской исламистской партии «Фронт справедливости и развития» Абдалла Джабалла и потребовал от правительства вызвать посла Франции.

В понедельник к призыву бойкотировать французские товары присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил о кампании по «линчеванию» мусульман, похожей на то, что происходило с евреями перед Второй мировой войной, и назвал некоторых европейских лидеров «фашистами» и «нацистами». 

Протест послу Франции в Исламабаде также выразил в понедельник МИД Пакистана в связи с «системной исламофобской кампанией под видом свободы слова», которую, по заявлению местных властей, ведет Париж.

Ранее в субботу, 24 сентября, около 200 человек собрались возле резиденции посла Франции в Израиле с требованием запретить карикатуры на пророка. Одновременно фотографии французского президента жгли протестующие в секторе Газа. В отдаленной тунисской провинции Эль-Камур на антифранцузскую акцию собрались в воскресенье несколько десятков человек.   

МИД Марокко выпустил официальное коммюнике, в котором «осудил публикацию карикатур, посягающих на ислам и пророка», а также заявил, что «свобода одних заканчивается там, где начинается свобода вероисповедания других».

В Иордании, где из некоторых супермаркетов также демонстративно убрали французские товары, министр по делам ислама Мухаммед аль-Халяйле заявил, что «оскорбление» пророков не имеет отношения к личной свободе, а является «преступлением, провоцирующим насилие». Председатель Торговой палаты Аммана Халил Хадж Тауфик отправил письмо послу Франции в Иордании с требованием к президенту Макрону немедленно принести извинения. Как отмечает AFP, в местных соцсетях распространяются призывы выйти на акцию протеста во вторник.

Представители правящего в Палестине движения ХАМАС обнародовали похожее коммюнике, в котором предупредили французов о «последствиях», которые могут иметь слова Эмманюэля Макрона о карикатурах. «Оскорбление религий и пророков не имеет отношения к свободе слова, но усиливает ненависть», — говорится в этом заявлении.

Палестинский «Исламский джихад» — вторая по значению военная группировка в секторе Газа также заявила, что оскорбление пророка является «красной чертой», которую нельзя переступать.

Корреспонденты RFI в Египте, Иране и Ираке отмечали в воскресенье вечером, что антифранцузские протесты пока не распространились на эти страны. Однако уже в понедельник портреты Микрона и французский флаг сожгли участники протестной акции перед зданием французского посольства в Багдаде. А министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Францию в том, что та «способствует экстремизму».

Реакция Франции

МИД Франции опубликовал в воскресенье вечером коммюнике с настоятельным призывом к странам Ближнего Востока остановить кампанию бойкотирования французских товаров. Эти призывы «извращают позицию, которую отстаивает Франция в отношении свободы совести, свободы слова, свободы религии и отказа от любых форм ненависти», заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Официальный Париж считает, что антифранцузское движение, которое распространяется на Ближнем Востоке, «в политических целях используют слова» Эмманюэля Макрона о карикатурах, сказанные им в ходе церемонии прощания в Сорбонне с учителем Самюэлем Пати.

Сам Эмманюэль Макрон также отреагировал на происходящее, опубликовав в своем твиттере заявление на французском, английском и арабском языках: «Мы уважаем все различия, которые выражаются мирно. Мы не приемлем  ненавистнического дискурса и выступаем за разумную дискуссию».

Министр-делегат по вопросам внешней торговли Франк Ристер заявил в воскресенье, что пока еще слишком рано делать выводы об экономических последствиях бойкота в арабских странах.

По словам французского исследователя Давида Ригуле-Роза (David Rigoulet-Roze), специалиста по Ближнему Востоку, в настоящий момент влияние происходящего на французскую экономику ограничено. «Это касается малого числа стран среди шестидесяти мусульманских государств в мире, — отмечает эксперт в интервью franceinfo. — Стоит отметить, что в таких странах, как Саудовская Аравия, или в Объединенных Арабских Эмиратах подобной волны в соцсетях не произошло, потому что они полностью не согласны с Эрдоганом в том, что касается видения политического ислама».

Исследователь отмечает, что за призывами к бойкоту и тиражированием антифранцузской кампании в соцсетях с помощью троллей может стоять Анкара. Не случайно, подчеркивает Давид Ригуле-Роз, страной, где бойкот французских товаров оказался наиболее массовым, стал Катар, «один из ближайших союзников» Турции.

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