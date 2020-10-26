Ближний Восток объявил бойкот Франции: в Катаре, Кувейте, Ираке и Ливии жгут портреты Макрона и отказываются от французских продуктов

#BoycottFranceProducts, #BoycottFrance: с пятницы, 23 октября, в соцсетях стран Ближнего Востока распространяются призывы бойкотировать Францию и французские товары. Причиной недовольства местных жителей стали заявления президента Эмманюэля Макрона о том, что Франция не откажется от свободы слова, в том числе от карикатур.

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В столице Ливии, Триполи, небольшие группы протестующих сожгли и растоптали портреты Эмманюэля Макрона и французские флаги. В Дохе из меню французского ресторана Le Train Bleu («Синий поезд») исчезли все французские продукты. Крупнейшие продуктовые сети Катара Al-Meera и Souq al-Baladi также объявили о бойкоте французских товаров. С полок супермаркетов в Катаре и Кувейте убрали французские сыры — Vache qui rit, Kiri и Babybel.

Бойкот французских сыров в супермаркетах Катара, 25 октября 2020. © AFP

«Мы убрали все французские продукты, сыры, крема и косметику», — заявил в воскресенье, 25 октября, агентству AFP вице-председатель федерации кооперативов Кувейта Халед аль-Тайби (Khaled al-Otaibi). Кроме того, около 430 турфирм Кувейта приостановили бронирование билетов во Францию.

Акция протеста против Эмманюэля Микрона в Кувейте, 24 октября 2020. AFP - -

К бойкоту французских продуктов призвал также лидер алжирской исламистской партии «Фронт справедливости и развития» Абдалла Джабалла и потребовал от правительства вызвать посла Франции.

В понедельник к призыву бойкотировать французские товары присоединился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил о кампании по «линчеванию» мусульман, похожей на то, что происходило с евреями перед Второй мировой войной, и назвал некоторых европейских лидеров «фашистами» и «нацистами».

Протест послу Франции в Исламабаде также выразил в понедельник МИД Пакистана в связи с «системной исламофобской кампанией под видом свободы слова», которую, по заявлению местных властей, ведет Париж.

Ранее в субботу, 24 сентября, около 200 человек собрались возле резиденции посла Франции в Израиле с требованием запретить карикатуры на пророка. Одновременно фотографии французского президента жгли протестующие в секторе Газа. В отдаленной тунисской провинции Эль-Камур на антифранцузскую акцию собрались в воскресенье несколько десятков человек.

МИД Марокко выпустил официальное коммюнике, в котором «осудил публикацию карикатур, посягающих на ислам и пророка», а также заявил, что «свобода одних заканчивается там, где начинается свобода вероисповедания других».

В Иордании, где из некоторых супермаркетов также демонстративно убрали французские товары, министр по делам ислама Мухаммед аль-Халяйле заявил, что «оскорбление» пророков не имеет отношения к личной свободе, а является «преступлением, провоцирующим насилие». Председатель Торговой палаты Аммана Халил Хадж Тауфик отправил письмо послу Франции в Иордании с требованием к президенту Макрону немедленно принести извинения. Как отмечает AFP, в местных соцсетях распространяются призывы выйти на акцию протеста во вторник.

Представители правящего в Палестине движения ХАМАС обнародовали похожее коммюнике, в котором предупредили французов о «последствиях», которые могут иметь слова Эмманюэля Макрона о карикатурах. «Оскорбление религий и пророков не имеет отношения к свободе слова, но усиливает ненависть», — говорится в этом заявлении.

Палестинский «Исламский джихад» — вторая по значению военная группировка в секторе Газа также заявила, что оскорбление пророка является «красной чертой», которую нельзя переступать.

Корреспонденты RFI в Египте, Иране и Ираке отмечали в воскресенье вечером, что антифранцузские протесты пока не распространились на эти страны. Однако уже в понедельник портреты Микрона и французский флаг сожгли участники протестной акции перед зданием французского посольства в Багдаде. А министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обвинил Францию в том, что та «способствует экстремизму».

Реакция Франции

МИД Франции опубликовал в воскресенье вечером коммюнике с настоятельным призывом к странам Ближнего Востока остановить кампанию бойкотирования французских товаров. Эти призывы «извращают позицию, которую отстаивает Франция в отношении свободы совести, свободы слова, свободы религии и отказа от любых форм ненависти», заявили во французском внешнеполитическом ведомстве.

Les appels au boycott de produits français dénaturent les positions défendues par la France en faveur de la liberté de conscience, de la liberté d’expression, de la liberté de religion et du refus de tout appel à la haine.



Déclaration➡️ https://t.co/lyfkgSCZfn pic.twitter.com/ywe8fBaEnB — France Diplomatie🇫🇷 (@francediplo) October 25, 2020

Официальный Париж считает, что антифранцузское движение, которое распространяется на Ближнем Востоке, «в политических целях используют слова» Эмманюэля Макрона о карикатурах, сказанные им в ходе церемонии прощания в Сорбонне с учителем Самюэлем Пати.

Сам Эмманюэль Макрон также отреагировал на происходящее, опубликовав в своем твиттере заявление на французском, английском и арабском языках: «Мы уважаем все различия, которые выражаются мирно. Мы не приемлем ненавистнического дискурса и выступаем за разумную дискуссию».

We will not give in, ever.

We respect all differences in a spirit of peace. We do not accept hate speech and defend reasonable debate. We will always be on the side of human dignity and universal values. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 25, 2020

Министр-делегат по вопросам внешней торговли Франк Ристер заявил в воскресенье, что пока еще слишком рано делать выводы об экономических последствиях бойкота в арабских странах.

По словам французского исследователя Давида Ригуле-Роза (David Rigoulet-Roze), специалиста по Ближнему Востоку, в настоящий момент влияние происходящего на французскую экономику ограничено. «Это касается малого числа стран среди шестидесяти мусульманских государств в мире, — отмечает эксперт в интервью franceinfo. — Стоит отметить, что в таких странах, как Саудовская Аравия, или в Объединенных Арабских Эмиратах подобной волны в соцсетях не произошло, потому что они полностью не согласны с Эрдоганом в том, что касается видения политического ислама».

Исследователь отмечает, что за призывами к бойкоту и тиражированием антифранцузской кампании в соцсетях с помощью троллей может стоять Анкара. Не случайно, подчеркивает Давид Ригуле-Роз, страной, где бойкот французских товаров оказался наиболее массовым, стал Катар, «один из ближайших союзников» Турции.

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