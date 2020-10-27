Прокуратура Парижа начала следствие после кибератаки на французские сайты.

Прокуратура Парижа ведет расследование после взлома нескольких десятков веб-сайтов во Франции, где в воскресенье были размещены «пропагандистские сообщения исламистов». Об этом во вторник, 27 октября, сообщает France-Presse со ссылкой на прокуратуру.

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Следствие возбуждено по фактам «атак на автоматизированную систему обработки данных» и «апологию терроризма». Оно поручено Центру по борьбе с цифровой преступностью французской жандармерии.

Десятки мелких французских веб-сайтов подверглись атаке в минувшие выходные, во время антифранцузских манифестаций в нескольких мусульманских странах. На взломанных сайтах были размещены сообщения «победа за Мухаммедом, победа за исламом, и смерть Франции», «операция мусульманских хакеров против Франции за оскорбление пророка Мухаммеда и публичное осквернение ислама» или «те, кто плохо обращается с посланником Аллаха, должны быть наказаны». На сайтах нескольких магазинов, мелких предприятий ассоциаций пенсионеров и мэрий были размещены фотографии Эмманюэля Макрона в образе свиньи. Жертвой атаки стал также сайт библиотеки колледжа в Сен-Дени.

Ряд сообщений был подписан группами хакеров из Бангладеш или «алжирскими пиратами», но это вовсе не означает, что атаки происходили именно оттуда. В воскресенье национальный центр помощи жертвам киберпреступности распространил оповещение о кибератаках в Twitter. В сообщении говорилось о том, что эти атаки выполняются автоматически с помощью программ, которые используют недостатки слабых серверов и веб-сайтов.

Точное число сайтов, подвергшихся атакам, пока не известно, так как французские власти продолжают принимать заявления от пострадавших. Как заявил France-Presse специалист по кибербезопасности компании Wavestone Жером Биллуа, «было затронуто около сотни сайтов».

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