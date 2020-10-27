Угроза терроризма: Франция усилит меры безопасности на религиозных мероприятиях

В полиции подчеркивают, что угроза террористической атаки во Франции остается высокой AP Photo/Michel Euler

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Франция усилит охрану мест культа и мероприятий, проводимых в связи с религиозными праздниками, из-за повышенной террористической угрозы. Об этом сообщает France Info со ссылкой на внутренние документы национальной полиции.