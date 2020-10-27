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Угроза терроризма: Франция усилит меры безопасности на религиозных мероприятиях

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В полиции подчеркивают, что угроза террористической атаки во Франции остается высокой
В полиции подчеркивают, что угроза террористической атаки во Франции остается высокой AP Photo/Michel Euler
RFI
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Франция усилит охрану мест культа и мероприятий, проводимых в связи с религиозными праздниками, из-за повышенной террористической угрозы. Об этом сообщает France Info со ссылкой на внутренние документы национальной полиции.

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По данным полиции, нападение могут попытаться организовать сторонники террористической организации Аль-Каида.

Французская полиция также усилит охрану мусульманских ассоциаций и мечетей, которые публично осудили убийство школьного учителя Самюэля Пати.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подвергся критике после выступления на церемонии прощания с Пати. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обвинил его в «антиисламской политике», а страны Ближнего Востока объявили бойкот Франции. Подробнее об этом читайте в материалах RFI.

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