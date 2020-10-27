Эмманюэль Макрон объявит о новых ограничительных мерах в среду вечером

28 октября в 20 часов президент Франции Эмманюэль Макрон выступит по французскому телевидению и объявит о новых ограничительных мерах, связанных с эпидемией COVID-19.

28 октября в 20 часов президент Франции Эмманюэль Макрон выступит по французскому телевидению и объявит о новых ограничительных мерах, связанных с эпидемией COVID-19. По информации телеканала BFM-TV, речь идет о новом карантине на всей территории страны.

Реклама Читать далее

Как сообщают BFM-TV, Reuters и Le Figaro, в среду вечером глава государства сделает прямое обращение к нации в связи с распространением эпидемии коронавируса. При этом телеканал BFM-TV, основываясь на своих источниках в правительстве, утверждает, что из всех возможных сценариев борьбы с эпидемией президент выбрал всеобщий карантин. Однако этот карантин будет «мягким», сообщили источники. Это означает, что сохранятся занятия в начальной и возможно средней школе, будет сохранена возможность приезжать на предприятия тем, кто не может работать на удалении. Занятия в высших учебных заведениях будут проходить дистанционно. Как будут функционировать магазины и места общепита, пока не известно.

Со среды в Парижском регионе будет ограничено движение транспорта по вечерам. Об этом дирекция Île-de-France Mobilités объявила еще в понедельник. В связи с комендантским часом компании метро и пригородных железнодорожных поездов сократят движение примерно вдвое, но увеличат количество поездов непосредственно перед его началом, с 20.00 до 21.00, чтобы работающие французы могли добраться домой.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Франции, за сутки в стране скончалось 523 больных коронавирусом, заразилось 33400 человека. Число госпитализаций составило 1194 человека, из них 148 попали в реанимацию. С начала эпидемии COVID-19 во Франции было зарегистрировано 1 млн 198 тыс. 695 случаев заболевания.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться