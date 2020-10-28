В Париже возобновили расследование в отношении Жерара Депардье по подозрению в изнасиловании

В 2013 году актер получил российское гражданство по указу Владимира Путина

В Париже следственный судья продолжил расследование в отношении Жерара Депардье по подозрению в изнасиловании. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на источники, обвинения против актера были выдвинуты молодой актрисой, имя которой не называется, еще в августе 2018 года. Однако после прокуратура закрыла уголовное дело, не найдя доказательств.

Реклама Читать далее

По данным агентства France-Presse, актриса подала новую жалобу на Жерара Депардье в полицию, а 19 августа 2020 года к рассмотрению заявления приступил следственный судья. Содержатся ли в жалобе актрисы новые элементы, которые могут повлиять на позицию следствия, не сообщается.

Le Monde уточняет, что против возобновления расследования имела право выступить прокуратура Парижа. Однако 31 июля она выдала свое предварительное заключение, которое позволило передать дело следственному судье.

Как рассказал агентству France-Presse адвокат Депардье Эрве Темим, решение о возобновлении расследования носит «автоматический» характер и не свидетельствует о новом повороте в деле актера. «Мне не сообщили (о назначении следственного судьи)», — ответил он журналистам.

Актриса в возрасте около 20 лет, имя которой не сообщается, обвинила Жерара Депардье в изнасиловании в августе 2018 года. По ее словам, события произошли в доме актера в Париже. Сам Депардье неоднократно отрицал обвинения в свой адрес.

В июне 2019 года прокуратура Парижа закрыла дело в отношении Депардье. Согласно официальному заявлению ведомства, «подробное» расследование не позволило доказать вину актера. Обвинение актеру предъявлено не было.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться