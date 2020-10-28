Совет министров Франции распустил мусульманскую НКО BarakaCity

Во Франции решением Совета министров распущена мусульманская ассоциация BarakaCity, сообщил в среду, 28 октяюря, министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

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По словам главы МВД, ассоциация BarakaCity «разжигала ненависть, поддерживала отношения внутри исламистского движения и оправдывала террористические акты».

L'association BarakaCity a été dissoute en conseil des ministres ce matin.

Comme le détaille le décret que j’ai présenté, elle incitait à la haine, entretenait des relations au sein de la mouvance islamiste radicale, se complaisait à justifier des actes terroristes. A lire👇 pic.twitter.com/GEDAN4S9kT — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) October 28, 2020

НКО BarakaCity была основана в 2010 году как гуманитарная благотоврительная ассоциация, помогающая самым бедным мусульманам по всему миру. Как указывает официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, мусульманская ассоциация и ее основатель Идрис Сиамеди за ширмой благотворительности «распространяли антисемитские высказывания, угрозы убийством и апологию преступлений против человечности».

В декрете о роспуске НКО среди прочего упоминается, что в январе 2016 года ее основатель Идрис Сиамеди в эфире телеканала Canal Plus отказался осудить действия террористической группировки «Исламское государство», объяснив это тем, что он не желает ставить под удар добровольцев, работающих в Сирии и Ираке. При этом, как говорится в документе, турецким подразделением BarakaCity руководит Мехмет Узун — гражданин Франции и Турции, «бывший преступник-мультирецидивист», видный представитель салафитского движения, «адепт наставлений, поощряющих джихад в Ираке и Сирии».

Кроме того, в декрете упоминается, что в мае 2017 года в компьютерах Идриса Сиамеди обнаружили «материалы с исламистской пропагандой» и издание Dar Al Islam, произведенное одним из официальных органов группировки ИГ. В издании говорилось о парижских терактах ноября 2015 года, и террористы описаны как герои.

Отмечается также, что на фоне судебного процесса по делу о январских терактах 2015 года во Франции, Идрис Сиамеди публиковал сообщения против Charlie Hebdo, одно из которых, как указывается в декрете, «явным образом оправдывают теракты». Кроме того, в сентября 2020 года Сиамеди публиковал у себя сообщения с призывами к ненависти к некоторым людям, несогласным с ним. При этом он публиковал их фотографии, телефонные номера, «в целях подвергнуть их актам насилия и месте». Правительство проводит параллель с кампанией в соцсетях против учителя Самюэля Пати, убитого в Конфлане.

BarakaCity просит политическое убежище

Адвокаты ассоциации BarakaCity называли критику со стороны властей «политически мотивированной и оппортунистской» и говорили о намерении оспорить роспуск. Извещение из МВД о роспуске НКО получила во вторник, 20 октября.

После официального объявления о роспуске НКО заявила, что «делает все возможное, чтобы спасти интересы своих бенефициаров в 26 странах», а также объявила, что просит политическое убежище в «стране, гарантирующей неприкосновенность мусульманам».

Ранее, 21 октября, Совет министров Франции распустил прохамасовский коллектив «Шейх Ясин», основанный исламистским активистом Абдельакимом Сефриуи, который критиковал в соцсетях учителя Самюэля Пати, убитого в Конфлане. Самому Сефриуи предъявили обвинения в пособничестве террористическому убийству. Ожидается, что будет распущен и «Коллектив против исламофобии во Франции» (CCIF), который Жеральд Дарманен называл «врагом Республики» и «рассадником исламизма».

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