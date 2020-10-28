Турция пригрозила «дипломатическим ответом» на карикатуру Charlie Hebdo с Эрдоганом

Турция пообещала принять «дипломатические и юридические» меры в ответ на карикатуру на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, опубликованную газетой Charlie Hebdo. На ней полураздетый политик заглядывает под одежду официантки в хиджабе и смотрит на ее обнаженные ягодицы. Рисунок сопровождается подписями «В частной жизни Эрдоган очень забавный» и «О, пророк!».

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Charlie Hebdo, сатирическая газета, которая комментирует происходящие события в форме политических шаржей и карикатур, отозвалась на антифранцузские выпады турецкого президента, опубликовав карикатуру, где фигурирует Эрдоган, на обложке своего номера от 28 октября. Цифровая версия выпуска появилась в интернете накануне.

По мнению турецких властей, опубликованная в Charlie Hebdo карикатура является «отвратительной». Как написал в Twitter глава управления по связям при президенте страны Фархеттин Алтун, публикация газеты является продуктом «ксенофобской, исламофобской и нетолерантной культурной среды». «Мы не будем молчать и ответим на отвратительные атаки на нашу культуру и религию», — заявил он в социальной сети.

Замминистра культуры Турции в твитте, опубликованном во вторник вечером, напрямую обратился к журналистам Charlie Hebdo, назвав их «ублюдками». В этот же день глава французского межпарламентского комитета борьбы с расизмом и нетерпимостью Фредерик Потье сообщил, что подал судебную жалобу на эти высказывания. «Недостойно в нынешнем контексте, когда проходит суд по делу о теракте против редакции Charlie Hebdo и произошла трагедия с убийством Самюэля Пати, подливать масло в огонь и угрожать редакции газеты», — цитирует AFP слова Фредерика Потье. Помимо этого, французский представитель прямо обратился к Twitter, задав вопрос о том, каким образом подобные «тошнотворные высказывания турецкого политика» согласуются с правилами сообщества соцсети. Потье предупредил, что подаст жалобу от имени правительственного комитета, «мы не уступим попыткам запугивания», добавил политик.

Bonjour @TwitterFrance et @AHerblin. Ce tweet nauséabond de ce haut dignitaire turc est-il conforme à vos conditions d’utilisation ?

La @DILCRAH saisira la justice de son côté. Nous ne céderons rien à ces tentatives d’intimidation.#toujoursCharlie https://t.co/e3IyQbJrpN — Frédéric Potier (@FPotier_Dilcrah) October 28, 2020

Турция также готовит юридический ответ. По данным турецкого канала NTV, генеральная прокуратура Турции завела уголовное дело на сотрудников редакции Charlie Hebdo. Расследование проводится по статье об оскорблении президента. По ней сотрудникам редакции может грозить до четырех лет лишения свободы.

Как сообщает государственное турецкое агентство «Анадолу», сам Реджеп Тайип Эрдоган отказался смотреть карикатуру на себя. В сообщении утверждается, что публикация издания лишь «предположительно» касается лидера Турции.

Напряженность между Парижем и Анкарой развивалась в последние месяцы на нескольких геополитических фронтах, таких как Ливия, Восточное Средиземноморье, Карабах.

Дипломатический конфликт между Турцией и Францией начался после высказываний Эрдогана, который пошел на то, чтобы советовать президенту Франции проверить свое психическое здоровье и призвал к бойкоту французских товаров. В ответ официальный Париж отозвал своего посла из Анкары, назвав подобные заявления неприемлемыми.

В среду вечером в столице Турции пройдет футбольный матч между парижским клубом PSG и командой Istanbul BB, подконтрольной людям из окружения Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2014 году президент Турции принял участие в футбольном матче на стороне Istanbul BB в честь открытия нового стадиона. Во французских СМИ команду называют «клубом Эрдогана». Меры безопасности вокруг стадиона будут усилены.

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