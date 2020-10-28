Умер французский лексикограф, составитель словарей Le Robert Ален Рей

Известный французский лингвист и лексикограф Ален Рей скончался в ночь на среду, 28 октября в возрасте 92 лет. Его называют «душой» толковых словарей французского языка издательства Le Robert. О кончине Алена Рея сообщила его жена и издательский дом Le Robert.

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Ален Робер родился 30 августа 1928 году в Пон-дю-Шато в центральной части Франции. Он изучал словесность и историю искусств в Сорбонне. Затем проходил военную службу в Тунисе.

По возвращении во Францию в начале 1950-х он откликнулся на анонс, опубликованный в Le Monde от имени Поля Робера — тогда адвоката. Робер искал лингвистов для составления алфавитного словаря французского языка. Рей стал сотрудником и единомышленником Поля Робера, основавшего свой издательский дом.

В 1964 году в свет вышел словарь «Гран Робер», а в 1967 году — его сокращенная версия «Пети Робер». За десятилетия работы в издательстве Le Robert Ален Рей работал также над словарем имен собственных, словарем оборотов речи, историческим словарем французского языка и другими изданиями.

Французская пресса отмечает, что Ален Рей «снял пыль» с лексикографии. Свою работу он считал наблюдением за меняющимся языком, а не попыткой его «законсервировать». Ален Рей настаивал, что слова — это свидетельства общественных изменений. «Когда термин „селфи“ употребляют миллионы раз, мы не можем делать вид, что его не существует. Но иногда это вызывает полемику», — признавал он в 2015 году. В том, что касается орфографии, Ален Рей указывал, что часто то, что «сегодня является ошибкой, завтра становится нормой». С этим соглашались не все его коллеги-лингвисты.

Ален Рей интересовался региональными языками, арго, а также выступал за феминитивы в названиях профессий (вопреки позиции Французской академии). Долгие годы он вел хронику на радиостанции France Inter и телеканале France 2, был частым гостем Canal+. Помимо словарей он написал порядка тридцати книг, посвященных французскому языку, а также множество статьей о лингвистике и семиотике.

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