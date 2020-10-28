Netflix, Amazon и Disney обяжут инвестировать во французский кинематограф

По данным СМИ, в 2019 году Netflix заплатил во Франции лишь 500 тысяч евро налогов

Netflix, Amazon, Disney и другие платформы для стриминга видео обяжут тратить от 20 до 25% от выручки, полученной на территории Франции, на производство французских или европейских фильмов. Об этом в интервью Les Echos рассказала министр культуры Франции Розлин Башло, назвав это «революцией» в мире кинематографа.

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По словам главы французского Минкульта, в обмен на инвестиции цифровые гиганты получат право выкладывать на платформы новые фильмы раньше, чем сейчас. Сегодня, согласно законодательству Франции, между началом проката фильма в кинозалах и его размещением на сайтах должно пройти от полутора до трех лет.

Реформа, которую предложит министерство культуры, будет направлена прежде всего на крупные американские компании, развивающие платформы с фильмами и сериалами с доступом по подписке. Сейчас многие из них почти не платят налоги во Франции. К примеру, Netflix декларирует доходы от деятельности на французской территории в Нидерландах, а во Франции в 2019 году компания заплатила чуть более 550 тысяч евро налогов при расчетной выручке в 800 миллионов.

Как отметила Розлин Башло, инициативу Минкульта можно будет сравнить с законом 1981 года, отрегулировавшим книжный рынок. Он установил единую цену на книгу, которая должна быть напечатана на обложке. По мнению ряда историков, этот закон не позволил крупным торговым сетям устанавливать заниженные цены на книги и помог развитию книжной отрасли.

Введение обязательных инвестиций во французский кинематограф было частью реформы, предложенной в 2019 году бывшим министром культуры Франком Ристером. Ее принятие отложили из-за санитарного кризиса, а от части мер — в частности, создания единого публичного медиахолдинга France Médias — решили отказаться.

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