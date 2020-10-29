В соборе нашли Коран и три ножа: о теракте в Ницце рассказал прокурор

Глава Национальной антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар в четверг вечером, 29 октября, провел пресс-конференцию, на которой сообщил первые данные расследования теракта в соборе Нотр-Дам в Ницце.

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Прокурор рассказал, что погибшие в теракте — это 60-летний мужчина (первый погибший), второму погибшему было 55 лет, последняя жертва — 44-летняя женщина, которой удалось выбежать из собора после полученных ранений и добежать до находящегося рядом ресторана, где она почти сразу скончалась от ран.

Прокуратура пока нашла первую видеозапись с изображением будущего преступника, которая сделана в 6 час. 27 мин на вокзале Ниццы. После чего этот человек переоделся и направился в сторону собора, куда вошел в 8 час. 29 минут. Внутри собора он оставался полчаса. Женщина, которая затем умерла от ран, выбежала из собора в 8:54.

В Нотр-Даме правоохранители затем нашли Коран, два телефона, само орудие преступления — 30-сантиметровый нож, а также два «неиспользованных» ножа.

Сам террорист, раненый сотрудниками полиции, был прооперирован после полученных по время задержания ранений. Он находится в крайне тяжелом состоянии.

Прокурор заявил, что этот человек не был известен ни французской разведке, ни полиции. У него с собой были документы итальянского Красного Креста. Он прибыл в Италию в конце сентября через остров Лампедуза.

Жан-Франсуа Пикар призвал СМИ к ответственности относительно распространения другой информации о личности этого человека. «Многие вещи еще нужно проверить», — сказал прокурор.

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