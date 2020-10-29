Нападение в Ницце: Эмманюэль Макрон призвал к «стойкости и единству»

Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл в Ниццу, где утром было совершено нападение в базилике Нотр-Дам, в результате которого три человека были убиты. Во время общения с прессой президент назвал произошедшее «исламистским терактом».

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Макрон приехал в Ниццу в сопровождении главы МВД Жеральда Дарманена и министра юстиции Эрика Дюпон-Моретти. Французский лидер заявил, что «очевидно, что это атака на Францию», напомнив, что помимо событий в Ницце 29 октября было совершено нападение на охранника консульства Франции в Саудовской Аравии, а также предотвращены нападения в Авиньоне и Лионе. Президент призвал граждан «не уступать духу разобщения» и придерживаться стратегии «стойкости и единства».

Вспомнил Эмманюэль Макрон и теракт 2016 года в церкви Сент-Этьен дю Рувре под Руаном, когда в ходе захвата заложников двумя террористами был убит священник церкви Жак Амель и тяжело ранен один прихожанин.

Реакция на атаку в Ницце

В 15 часов 29 октября в церквях и соборах по всей Франции раздался колокольный звон в память о жертвах нападения в базилике Нотр-Дам в Ницце. Звон раздавался даже с колокольни Нотр-Дам де Пари, где ведутся работы по восстановлению после разрушительного пожара.

15h. Le glas de la cathédrale Notre-Dame de Paris retentit, en union avec toutes les églises de France, pour les victimes de l’attentat de Nice #NotreDame #attentat pic.twitter.com/382HwU5ivp — Alban Barthélemy (@AlbanBty) October 29, 2020

Соболезнования близким жертв нападения и пострадавшим, а также поддержку Франции выразили многие мировые лидеры и представители духовенства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что шокирован нападением в Ницце. Политик опубликовал в своем официальном твиттере запись на французском языке. В нем он подчеркнул, что Великобритания поддерживает Францию «в борьбе с террором и нетерпимостью».

Je suis sous le choc d’apprendre la nouvelle de l'attaque barbare au sein de la basilique Notre-Dame à Nice. Nos pensées vont aux victimes et à leurs familles, et le Royaume-Uni est aux côtés de la France pour lutter contre la terreur et l'intolérance. — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 29, 2020

Осудили нападение и в Турции. В официальном заявлении, подготовленном турецким министерством иностранных дел, атаку назвали «дикой». «Мы решительно осуждаем атаку, совершенную сегодня в церкви Нотр-Дам в Ницце <…> и выражаем соболезнования близким жертв», — говорится в документе. В Анкаре также заявили, что совершающие подобное «не могут вдохновляться (на насилие — RFI) какими-либо религиозными, гуманистическими или моральными ценностями». Заявление турецких властей сделано в контексте нарастающей напряженности между Парижем и Анкарой.

Пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни также выпустил заявление с официальной позицией Ватикана. В нем говорится, что «терроризм и насилие никогда не станут приемлемыми», а Папа римский Франциск молится за погибших, пострадавших и их близких.

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