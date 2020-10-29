Не менее трех человек были убиты при нападении в Ницце

Не менее трех человек стали жертвами нападавшего в церкви Нотр-Дам в Ницце

В Ницце неизвестный около 9 утра в четверг, 29 октября, совершил нападение с ножом в базилике Нотр-Дам. Французские СМИ со ссылкой на источники в полиции передают, что не менее трех человек были убиты. Также сообщается о раненых.

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По информации Le Monde, тело одной женщины было найдено в церкви Нотр-Дам, женщине перерезали горло. Вторая погибла на площади перед церковью, возле кафе, в котором пыталась скрыться от нападавшего. Также от ножевых ранений скончался мужчина. BFM TV передает, что как мужчина, так и женщина были убиты внутри церкви.

Нападавший был задержан. Сообщается, что во время задержания он получил пулевое ранение и был госпитализирован. Национальная антитеррористическая прокуратура возбудила дело об убийстве и попытке убийства в связи с террористической группировкой.

«Я подтверждаю, что все указывает на то, что в базилике Нотр-Дам произошла террористическая атака», — написал мэр Ниццы Кристиан Эстрози в твиттере. По словам мэра, в город прибудет президент Франции Эмманюэль Макрон после того, как посетит антикризисный центр, организованный МВД Франции после атаки.

Нападение осудили в Совете мусульманского культа Франции и призвали мусульман отменить празднования Мавлида. Минута молчания прошла в Национальном собрании после выступления премьер-министра Жана Кастекса на заседании, посвященном введению повторного карантина.

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