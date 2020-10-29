Пляжи останутся открытыми: премьер-министр Франции объявил условия карантина

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в четверг вечером, 29 октября, условия карантина, который вводится на всей материковой территории страны сегодня ночью, с 30 октября и минимум до 1 декабря. Кроме того, он подтвердил, что внешние границы ЕС будут закрыты, а внутренние останутся открытыми. При этом французам, не имеющим для этого особых оснований, не будет позволено отходить от места жительства далее 1 километра.

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«Как и во время предыдущего карантина (который действовал во Франции с середины марта по 11 мая — Прим. Ред.) вы сможете выходить из дома, чтобы делать продовольственные покупки, чтобы осуществлять вашу профессиональную деятельность (если вы не можете осуществлять ее удаленно), а также, если у вас есть медицинские причины (…), неотложные семейные причины», вас вызывают административные или судебные власти, или вы «участвуете в общественно-полезном деле по запросу административных властей», рассказал премьер.

Для индивидуальных занятий спортом, а также для прогулок с животными не будет разрешено отходить от дома далее, чем на 1 километр.

Штраф за несоблюдение карантина остался прежним — 135 евро за первое нарушение, и больше — за повторные.

Закрытые торговые точки и рестораны смогут продолжать работу в режиме доставки. «Учреждения религиозного культа» останутся открытыми, но проведение любых церемоний будет запрещено.

Глава правительства также отметил, что, в отличие от весеннего карантина, парки, сады, леса и пляжи останутся открытыми. Но поехать в свои загородные дома французы не смогут: передвижение по стране без уважительных причин запрещено.

При этом внутренние границы ЕС остаются открытыми, а внешние будут закрыты, сказал Кастекс, напомнив о вчерашнем заявлении президента Макрона на эту тему. Пересечь границу ЕС для попадания во Францию смогут только люди, имеющие французское гражданство или вид на жительство, при условии наличия теста об отсутствии коронавируса. Тест должен быть сделан в течение 72 часов до въезда. «Тех, у кого не будет результата теста, заставят сдать его по прибытии».

Вместе с премьер-министром выступило еще несколько членов кабинета. В частности, министр экономики Брюно Ле Мэр заявил, что, по предварительным оценкам, новый карантин обойдется государственной казне в 15 миллиардов евро прямых расходов. Эти деньги будут выделены на поддержку бизнеса и граждан.

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