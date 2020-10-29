Почему во Франции не запретили визиты в дома престарелых и не ввели карантин только для пожилых?

При новом карантине, который продлится минимум до 1 декабря, визиты в дома престарелых будут разрешены

Президент Франции Эмманюэль Макрон в своем телеобращении 28 октября отметил, что власти рассматривали идею введения карантина только для самых уязвимых к ковиду людей, в том числе для пожилых, но эта идея была отвергнута. Кроме того, сейчас, в отличие от весеннего локдауна, будут разрешены визиты в дома престарелых. Как власти объясняют эти решения?

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Почему карантин не ввели только для пожилых людей?

В своем телеобращении Эмманюэль Макрон перечислил варианты борьбы с эпидемией, которые рассматривались перед введением всеобщего локдауна, но были отвергнуты. Среди них — карантин только для людей, особо уязвимых к ковиду, в том числе для пожилых.

Как объяснил Макрон, во-первых, тут встают вопросы этического плана. Во-вторых, это нереалистично, потому что пожилые люди часто нуждаются в посторонней помощи для уборки, доставки еды, нуждаются в сиделках. Некоторые живут с более молодыми родственниками. Создать некий вакуумный пузырь, возвести стену между поколениями — невозможно.

В-третьих, на этой стадии эпидемии — это еще и недостаточно, отметил президент. Тяжелые формы ковида встречаются не только у пожилых людей. Если посадить на карантин только старшее поколение, болезнь будет продолжать распространяться в остальной части населения, принимая и тяжелые формы тоже. В этом случае невозможно будет защитить медперсонал и больницы, а в конечном итоге вирус, циркулирующий повсюду, непременно доберется и до пожилых людей.

Идея локдауна для пожилых уже вызывала полемику

Позиция французских властей в этом вопросе менялась. В середине апреля, когда обсуждался выход из первого всеобщего карантина, возникла полемика о том, нужно ли продлевать изоляцию для старшего поколения. В телеобращении 13 апреля Эмманюэль Макрон допустил, что некоторые люди останутся на карантине и после 11 мая — даты снятия локдауна. «Для их же защиты мы просим самых уязвимых, пожилых людей, людей с серьезной инвалидностью, с хроническими болезнями, оставаться на карантине и после 11 мая, хотя бы на первое время», — сказал президент.

Председатель научного совета по ковиду Жан-Франсуа Дельфреси тогда поддержал продление режима изоляции для людей, для которых заражение коронавирусом может оказаться наиболее опасным. По его словам, это 18 миллионов человек, в том числе люди «старше 65 или 70 лет».

Однако это предложение было раскритиковано. Национальная академия медицины указала на риск дискриминации и превращение пожилых людей в «граждан второго ряда». Саму идею карантина по возрасту Академия сочла упрощенчеством. Возражение и обеспокоенность тогда высказали в домах престарелых.

На фоне полемики 17 апреля в Елисейском дворце заявили, что президент «не желает дискриминации», и продления обязательной изоляции для пожилых не будет. Но власти призвали граждан к «индивидуальной ответственности».

Почему в этот раз разрешили визиты в дома престарелых?

В отличие от весеннего карантина, визиты в дома престарелых будут разрешены — хоть и при строгих санитарных ограничениях. Как отметил Макрон, на это пошли, чтобы «предотвратить человеческие трагедии, которые мы пережили весной» и «чтобы одинокие люди в конце своей жизни не оказались в полной изоляции». Иными словами, это решение этическое. Так как число заражений в домах престарелых продолжает расти. К 25 декабря Национальное агентство здравоохранения сообщало о 548 очагах заражения в этих учреждениях.

Весной этого года все визиты родственников в дома престарелых были под полным запретом, но и это не помешало вирусу проникнуть в эти учреждения. К выходу из карантина половина всех умерших от ковида во Франции (13 тысяч человек), по официальным данным, — постояльцы старческих домов и других медико-социальных учреждений.

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