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Во Франции запустили петицию c с призывом оставить книжные магазины открытыми во время локдауна

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Во Франции запустили петицию c с призывом оставить книжные магазины открытыми во время повторного локдауна.
Во Франции запустили петицию c с призывом оставить книжные магазины открытыми во время повторного локдауна. SEBASTIEN BOZON / AFP
RFI
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С полуночи пятницы на всей территории Франции действует повторный локдаун. Согласно правилам нового карантина, в стране останутся открытыми лишь магазины, торгующие товарами первой необходимости.  Закрытие книжных магазинов вызвало гнев и волну протестов среди представителей книжного бизнеса, французских интеллектуалов и политиков. Организаторы Гонкуровской премии отложили вручение награды до открытия книжных магазинов. 

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Известный французский литературный критик и телеведущий Франсуа Бюнель запустил петицию против закрытия книжных магазинов в стране. Закрывая книжные магазины, Франция «лишает себя лучшего орудия для борьбы с мракобесием», заявил он в интервью радиостанции franceinfo.

Накануне профсоюзы французских издателей и книготорговцев (SNE и SLF) выпустили совместное коммюнике, в котором заявили, что книжные магазины в стране оборудованы для того, чтобы продолжать работу условиях второй волны пандемии. «Они полностью готовы принимать читателей в безопасных санитарных условиях», — отмечается в тексте заявления. 

Книготорговцев поддержали французские политики всех мастей: от бывшего президента Франсуа Олланда и мэра Парижа Анн Идальго до правых сенаторов. 

На фоне решения властей закрыть книжные магазины вечером в четверг, 29 октября, по всей стране в книжных магазинах выстроились очереди, сопоставимые с кануном Рождества, когда многие французы покупают книги в подарок.

Ноябрь и декабрь — два важных месяца для французской книготорговли. В ноябре во Франции вручаются главные литературные премии, в том числе Гонкуровская — за вручением наград традиционно следует рост продаж. Организаторы Гонкуровской, а также других крупных премий заявили, что отложат объявление лауреатов до открытия книжных магазинов, — в знак солидарности.

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