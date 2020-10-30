Во Франции увеличили число военных в составе операции «Часовой» после теракта в Ницце

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об увеличении с трех до семи тысяч числа военных, патрулирующих улицы французских городов в составе операции «Часовой».

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Эмманюэль Макрон объявил, что число военных в составе операции «Часовой» (Sentinelle) будет повышено с трех до семи тысяч человек. О военной операции «Часовой» на улицах французских городов было объявлено сразу после терактов в январе 2015 года. Военнослужащих охраняют объекты, которые могут стать потенциальной мишенью террористов.

Тем временем премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о ввелении максимального уровня опасности («urgence attentat») в рамках антитеррористического плата Vigipirate по всей стране. Этот максимальный — третий — уровень был создан в 2016 году при Франсуа Олланде.

В рамках максимального уровня террористической опасности могут быть введены «исключительные» антитеррористические меры, отмечают в правительстве. Как поясняет телеканал LCI, речь может идти о закрытии дорог и границ страны. В последний раз максимальный уровень тревоги в связи с террористической угрозой объявляли во Франции в декабре 2018 года после теракта на рождественской ярмарке в Страсбурге.

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