В Париже вооруженный кухонными ножами мужчина напал на полицейских.

В XV округе Парижа вооруженный двумя кухонными ножами неизвестный напал на полицейских. Сотрудники сил правопорядка при нападении не пострадали. Полиция задержала нападавшего, применив электрошокер и трамвматическое оружие. Об этом 30 октября сообщает France Bleu Paris.

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На месте нападения усилено полицейское наблюдение. Как сообщает France Bleu со ссылкой на полицейский источник, у нападавшего, вероятно, диагностировано психическое расстройство.

Это нападение произошло на следующий день после теракта в Ницце. 29 октября в церкви Нотр-Дам в центре Ниццы преступник зарезал трех человек. Им оказался 21-летний выходец из Туниса, нелегально прибывший во Францию в октябре. Одну из жертв, 60-летнюю женщину, нападавший фактически обезглавил. Сам он был ранен при задержании и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

В этот же день в Авиньоне вооруженный мужчина попытался напасть с ножом на полицейских. В пятницу следствие исключило исламистский след в этом деле. А в Лионе рядом с вокзалом в четверг задержали 26-летнего афганца с ножом.

Премьер-министр Жан-Кастекс объявил о введении на всей территории Франции наивысшего уровня террористической угрозы. Власти также увеличили с трех до семи тысяч число военных, патрулирующих улицы французских городов в рамках операции «Часовой».

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