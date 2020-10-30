Глава МИД Франции обратился к мусульманам с посланием мира

После теракта в Ницце глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая в Национальном собрании, обратился с посланием мира к мусульманским странам.

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«Я бы хотел направить послание мира мусульманскому миру, чтобы сказать, что Франция — не страна презрения или неприятия. Это страна толерантности», — заявил Жан-Ив Ле Дриан в Национальном собрании после теракта в Ницце.

«Не слушайте тех, кто пытается навязать недоверие. Мусульманская религия и культура являются частью французской, европейской истории. Мы ее уважаем. Не дадим же себя загнать в крайности и произвол, (к которым подталкивает) меньшинство манипуляторов», — призвал глава МИД Франции.

Это заявление было сделано на фоне антифранцузских демонстраций в ряде мусульманских стран, бойкота французских товаров и обострения напряженности с Турцией. Антифранцузские протесты начались после того, как президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о поддержке свободы на карикатуры после убийства учителя Самюэля Пати.

Накануне в МИД Турции решительно осудили теракт в Ницце и выразили соболезнования близким жертв нападения.

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