Нападение в Авиньоне: исламистский след исключен, угрожавший полиции называл себя ультраправым

Следствие исключило исламистский след при попытке нападения в Авиньоне. Мужчина, угрожавший прохожим и полиции, называл себя ультраправым и проходил лечение у психиатра. Об этом сообщает La Provence. В прокуратуре не подтвердили, но и не опровергли принадлежность нападавшего к ультраправому движению.

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Как пишет La Provence, вооруженный мужчина, застреленный полицией в Авиньоне, был в голубой «фирменной» куртке ультраправого движения Génération identitaire с логотипом «Defend Europe» («Защити Европу»). Такие же куртки носили в 2018 году активисты в Альпах, требовавшие закрытия франко-итальянской границы.

У 33-летнего нападавшего — местного жителя — был «одновременно психиатрический и ультраправый профиль», сообщил газете источник, знакомый с досье. Как указали AFP в прокуратуре Авиньона, «исламистская версия исключается: мужчина проходил лечение у психиатра и говорил что-то бессвязное».

Возможные связи нападавшего с ультраправым движением в прокуратуре не подтвердили и не исключили. Представитель крайне правого движения Génération identitaire Таис д’Эскюфон написала у себя в твиттере, что этот мужчина никогда не был членом движения, и никто из ее соратников его не знает.

Как пишет AFP со ссылкой на источник в полиции Авиньона, среди тех, кому угрожал мужчина — «автомобилист-магрибинец». Но, по его словам, это скорее похоже на некий «уличный скандал», потому что водитель ехал очень быстро и чуть не сбил вооруженного мужчину, который в свою очередь начал его оскорблять.

Утром в четверг, 29 октября, в Авиньоне прохожий вызвал полицию, сообщив, что мужчина, вооруженный пистолетом, угрожает людям. Прибывшие на место сотрудники охраны порядка потребовали от него сложить оружие. Однако нападавший не подчинился. Полицейские выстрелили в него из нелетального оружия (LBD 40), но и это оказалось бесполезным. Мужчина продолжал приближаться к полицейский, открывшим огонь из пистолетов. Нападавший скончался от полученных ранений.

Изначально сообщалось, что мужчина угрожал полицейским ножом и выкрикивал при этом «Аллаху акбар». Происшествие в Авиньоне случилось через несколько часов после нападения в базилике Нотр-Дам в Ницце, где вооруженный ножом выходец из Туниса убил трех человек. Дело расследуется как теракт.

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