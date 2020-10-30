Под Лионом турецкие националисты устроили акции устрашения армянской диаспоры

На этой неделе, в среду, 28 октября, турецкие националисты устроили демонстрации против армянской общины недалеко от Лиона, которые в МВД охарактеризовали как акции устрашения. Акции сопровождались прямыми угрозами в адрес армян и обстрелами полицейских машин пиротехническими снарядами. Лига против расизма и антисемитизма назвала это антиармянскими погромами и подала жалобу.

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Как сообщает телеканал France 3, все началось в 7:30 утра в среду, 28 октября, когда группа демонстрантов в поддержку Армении заблокировала автодорогу A7 в районе города Вьен к югу от Лиона. В скором времени акция на автодороге вылилась в столкновения с местной турецкой диаспорой. По данным полиции, пострадали четверо человек, один получил серьезное ранение от удара молотком. Силы правопорядка разогнали участников столкновений после 9 утра.

Во второй половине дня жандармерия неподалеку зафиксировала порядка 50 автомобилей представителей турецкой общины. В 19:30 около 250 человек заблокировали движение в центре города Вьен и прошли маршем к мэрии, скандируя антиармянские лозунги. Они обстреляли полицейские машины пиротехническими снарядами. Никто из полицейских при этом не пострадал. Полиция применила травматическое оружие (LBD).

Вечером того же дня турецкие демонстранты переместились из города Вьен на север — в пригород Лиона Десин, где проживают множество представителей армянской диаспоры. Как пишет издание Lyoncapitale, порядка 250 представителей турецкой общины прошли маршем по улицам коммуны. В полиции подчеркивают, что их целью было «подраться с представителями армянской общины». Участники этого марша выкрикивали лозунги за Эрдогана, «Аллаху акбар», а также прямые угрозы в адрес армян — «Мы будем убивать армян», «Где вы, армяне?».

Oui ça se passe actuellement en France et non, nous ne sommes pas en 1915 dans l’empire Ottoman à la veille du génocide arménien. Comme vous pouvez le voir la haine de l’arménien est encore très présente chez les jeunes nationalistes turcs.... A condamner! #PeaceforArmenians pic.twitter.com/l4UOVNG17k — س (@sarinemfk) October 28, 2020

В региональной префектуре заявили, что акция была незаконной, что у всех участников марша проверили документы, установив их личности. 65 их них оштрафовали. «Попыткам запугивания не место в Республике», — подчеркнули в МВД. Порядок в коммуне восстановился в районе 11 вечера.

Toutes ces personnes ont été contrôlées. Les identités ont été relevées. 65 individus ont verbalisés.

Les tentatives d’intimidation n’ont pas leur place dans la République. 2/2@GDarmanin @Interieur_Gouv — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 28, 2020

Антиармянскую акцию в Десин осудила депутат Нацсобрания от одного из избирательных округов департамента Рона Даниэль Казариан. «Я самым решительным образом осуждают агрессивные антиармянские собрания, которые прошли вчера в коммунах Десин и Вьен. Травле армян не место в Республике, которая предоставила убежище выжившим при геноциде 1915 года», — написала депутат.

Лига против расизма и антисемитизма (Licra) в связи, а акциями турецких националистов объявила, что подала жалобу.

Les Loups gris, organisation turque ultranationaliste violente, ont organisé hier à Vienne et à Décines de véritables « pogroms » contre des membres de la communauté arménienne. La @_LICRA_ saisit la justice de ces agressions racistes. Ces mouvements doivent être dissous ! pic.twitter.com/1jyIJE7X2e — Licra (@_LICRA_) October 29, 2020

«Турецкая ультранационалистическая агрессивная организация Loup gris („Серые волки“) устроила в коммунах Вьен и Десин настоящие погромы против армянской общины. (…) Эти движения должны быть распущены», — говорится в твиттере Licra.

Армянская диапора под Лионом, в том числе в коммуне Десин, выражает беспокойство в связи с угрозами от турецких националистов. Как напоминает France 3, турецкие националисты уже устраивали «вылазку в поисках армян» в Десин 24 июля этого года.

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