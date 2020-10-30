После теракта в Ницце МИД Франции призвал живущих за границей французов к осторожности

Французские солдаты возле базилики Нота-Дам в Ницце на следующий день после теракта, жертвами которого стали три человека.

«Угроза повсюду»: министерство иностранных дел Франции призывает своих граждан, живущих за границей, к максимальной осторожности — на следующий день после теракта в Ницце, жертвами которого стали три человека. Об угрозе для французов по всему миру заявил в пятницу, 30 октября, глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета безопасности страны.

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«Накануне мы отправили сообщение о максимальной угрозе терактов всем нашим гражданам за границей, вне зависимости от места их нахождения, поскольку угроза повсюду», — заявил Жан-Ив Ле Дриан по итогам заседания Совета безопасности страны.

«От виртуальной ненависти переход к настоящему насилию происходит очень быстро, поэтому мы решили принять все необходимые меры для обеспечения безопасности наших интересов и наших граждан», — отметил министр.

Он также уточнил, что французские послы по всему миру получили распоряжение усилить меры безопасности дипмиссий и французских школ.

Ранее, в пятницу, стало известно, что посольство Франции в Москве обратилось к российским властям с просьбой усилить меры безопасности во всех своих представительствах на территории РФ.

В Москве возле здания французского посольства уже второй день подряд проходят антифранцузские акции мусульман. В эту пятницу участники акции сожгли фотографию Эмманюэля Макрона.

Накануне в городе Джидда в Саудовской Аравии мужчина с ножом напал на охранника французского консульства. Пострадавший был госпитализирован.

Атака в Джидде произошла на фоне антифранцузских протестов в ряде стран Ближнего Востока и призывов к бойкоту французских товаров. Антифранцузские демонстрации вспыхнули из-за заявлений президента Эмманюэля Макрона о поддержке свободы на карикатуры.

На территории самой Франции власти объявили о введении максимального уровня опасности и увеличении с трех до семи тысяч числа военных, патрулирующих улицы французских городов в составе операции «Часовой». Глава МВД Франции сообшил об отправке в Ниццу 120 сотрудников полиции.

Накануне в Ницце, в церкви Нотр-Дам, 21-летний выходец из Туниса, нелегально прибывший во Францию в октябре, зарезал трех человек. Одну из жертв, 60-летнюю женщину, нападавший фактически обезглавил. Сам он был ранен при задержании и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

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