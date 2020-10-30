По делу о теракте в Ницце задержан 47-летний мужчина

Задержан 47-летний мужчина, который, по данным следствия, перед терактом находился в контакте с 21-летним выходцем из Туниса, убившим трех человек в базилике Нотр-Дам в Ницце. Об этом сообщает издание Nice-Matin.

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Сообщается, что мужчина был задержан в четверг и помещен под стражу. Следствие подозревает, что он передал террористу мобильный телефон и находился в контакте с ним накануне теракта.

Сам убийца получил ранения при задержании, был прооперирован и находится в тяжелом состоянии. Как накануне сообщил глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар, теракт в Ницце совершил выходец из Туниса, который прибыл в конце сентября в Италию через остров Лампедуза. А 9 октября перебрался оттуда во Францию. На единственном документе, который при нем нашли, были написаны имя и фамилия — Брахим А.

В результате теракта в базилике Нотр-Дам в Ницце были убиты трое человек: две женщины и мужчина. Как рассказазал глава антитеррористической прокуратуры, тела двух из них были найдены в церкви. Это женщина 60 лет с «глубоко перерезанным» горлом и 55-летний ризник с ножевым ранением горла. Еще одна жертва — 44-летняя женщина, получившая ножевые ранения и укрывшаяся в ресторане около церкви, где она скончалась.

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