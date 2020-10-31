Во Франции ряд мэров разрешили работу магазинам «не первой необходимости»

Ряд французских мэров подписали декреты об открытии маленьких магазинов на время карантина

Во Франции мэры ряда коммун разрешили работу некоторым магазинам, вопреки правительственному декрету от 29 октября о всеобщем карантине, где всем торговым точкам «не первой необходимости» предписано закрыться. В префектурах полиции эти решения глав городов назвали незаконными.

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В декрете о всеобщем локдауне от 29 октября приводится список торговых точек, которым разрешено работать на время карантина. Это, например, супермаркеты, рынки, булочные, овощные, мясные, рыбные, винные лавки, аптеки и ряд других. Однако свои двери должны закрыть магазины игрушек, цветов, бижутерии, книжные, магазины одежды и другие торговые точки, обозначенные как магазины «не первой необходимости».

Ряд политиков и ассоциаций (в том числе Ассоциация мэров Франции) потребовали разрешить работу большему числу магазинов, тогда как эти же товары — игрушки, книги, одежду — можно покупать в супермаркетах. В Ассоциации мэров Франции указывают, что некоторые виды заведений — например, книжные магазины и парикмахерские, — нужно считать заведениями «первой необходимости».

Мэры коммун Перпиньян, Брив, Шалон-сюр-Сон, Обюссон, Десиз и ряда других подписали декреты, разрешающие работу магазинам, не торгующим едой, на время всеобщего карантина. В префектурах полиции назвали решения мэров незаконными и потребовали их отозвать. Ассоциация мэров тоже не поддерживает акцию гражданского неповиновения.

Мэр стотысячного Перпиньяна, представитель ультраправого «Национального собрания» Луи Альо заявил, что повторное закрытие может оказаться фатальным для множества торговых точек. Карантинные меры он назвал «бессвязными» и выразил сомнения в их эффективности.

Тем временем мэр города Бур-ан-Бресс, социалист Жан-Франсуа Деба постановил закрыть отделы «не первой необходимости» в супермаркетах (отделы с игрушками, электроникой и одеждой). Однако при этом он не стал подписывать декрет об открытии мелких магазинов.

Критика решения о закрытии мелких магазинов доносится и из президентского большинства в нижней палате парламента. Вице-председательница фракции «Вперед, Республика!» в Национальном собрании Софи Бодуэн-Юбьер обратилась к премьер-министру Жану Кастексу с просьбой пересмотреть это решение, которое она называет несправедливым.

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