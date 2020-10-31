Задержан подозреваемый нападении на священника в Лионе

Подозреваемый в стрельбе около православной греческой церкви в Лионе задержан, сообщил вечером 31 октября прокурор Лиона Николя Жаке. По его словам, под стражу взяли мужчину, который подходит под описания, данные свидетелями нападения.

Реклама Читать далее

Прокурор при этом отметил, что у мужчины не было при себе оружия на момент задержания. Продолжается проверка относительно его возможной причастности к преступлению.

Во второй половине дня в четверг, неизвестный открыл стрельбу у греческой православной церкви в Лионе. Два пулевых ранения получил 52-летний священник Николя К. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступник скрылся с места преступления.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Антитеррористическая прокуратура на данном этапе не задействована в расследовании этого нападения.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться