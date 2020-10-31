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Задержан подозреваемый нападении на священника в Лионе

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Полиция у греческой православной церкви Лиона, где неизвестный тяжело ранил священника
Полиция у греческой православной церкви Лиона, где неизвестный тяжело ранил священника REUTERS - CECILE MANTOVANI
RFI
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Подозреваемый в стрельбе около православной греческой церкви в Лионе задержан, сообщил вечером 31 октября прокурор Лиона Николя Жаке. По его словам, под стражу взяли мужчину, который подходит под описания, данные свидетелями нападения.

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Прокурор при этом отметил, что у мужчины не было при себе оружия на момент задержания. Продолжается проверка относительно его возможной причастности к преступлению.

Во второй половине дня в четверг, неизвестный открыл стрельбу у греческой православной церкви в Лионе. Два пулевых ранения получил 52-летний священник Николя К. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступник скрылся с места преступления.

Прокуратура Лиона возбудила дело о покушении на убийство. Антитеррористическая прокуратура на данном этапе не задействована в расследовании этого нападения. 

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