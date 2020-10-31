После теракта в Ницце в Тунисе открыто следствие, семья подозреваемого в атаке дала первые интервью

В Тунисе открыто следствие в связи с терактом в Ницце после того как в соцсетях появились сообщения приписывающие ответственность за нападение на людей в базилике Нотр-Дам неизвестной ранее «Организации Махди на юге Туниса». Семья 21-летнего выходца из Туниса, совершившего нападение, также была опрошена полицией.

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В Тунисе, который борется с угрозой исламистских терактов на своей территории, джихадистские атаки совершают лица, подвергшиеся радикализации большей частью через контакты в интернете, нежели чем в мечетях, отмечает Рейтер со ссылкой на тунисские дипломатические источники.

Семья 21-летнего Браима Ауиссауи, совершившего атаку в Ницце, также попала в поле зрения тунисских правоохранителей. Сообщается, что Ауиссауи звонил родным в утро, когда он совершил атаку на церковь.

«Мама, молись за меня»

По данным Рейтер, это был первый звонок Браима Ауиссауи семье, которая не имела от него вестей с сентября, когда он отправился на небольшом судне вместе с двумя десятками парней на итальянский остров Лампедуза.

В пригороде Сфакса (второго по значению города Туниса, который называют «южной столицей» страны) семья Браима Ауиссауи, его девять братьев и сестер «плачут всякий раз при упоминании его имени», пишет Рейтер.

У Браима не было никаких четких планов перед тем, как он отправился в Европу, сообщили родные. «Я хочу, чтобы у меня, как у всех, была работа, жена, дом, машина — как у всех», — сказал он перед отъездом своему брату Ясину. По словам Ясина, Браим звонил семье дважды. Первый раз — из Италии.

Из Франции, по словам родных, он позвонил в среду, то есть накануне теракта, однако по утверждению некоторых французских СМИ звонок был совершен непосредственно перед атакой.

Видеозвонок из Ниццы?

Мать Браима, Гамра Ауиссауи, удивилась, услышав, что сын находится во Франции. «Ты же бросил учебу, не знаешь языка, что ты там будешь делать?», — спросила она. «Мама, молись за меня», — был ответ. По данным СМИ, Браим Ауиссауи бросил школу, умел читать и писать по-арабски, но латиницы не знал.

«Он сказал, что только что туда приехал и никого там не знает», — сообщил агентству Рейтер Ясин Ауиссауи. Он вместе с тем добавил, что брат собирался выйти из здания, где он находился, чтобы встретиться в городе с неким тунисцем.

Газета Guardian, проинтервьюировавшая сестру Браима Ауиссауи, Афеф, сообщает, что он искал ночлег в здании напротив церкви Нотр-Дам, где был совершен теракт.

Le Figaro уточняет, что за несколько минут до атаки Браим сделал видео-звонок родным, и показал им здание, где собирался ночевать, напротив церкви и саму церковь. Позже семья увидела эту же церковь в сводках теленовостей и узнала место.

Ясин Ауиссауи сообщил, что его брат «изменился два года назад и с тех пор бросил выпивку и наркотики». Он работал в гараже в пригороде Сфакса, любил кататься на мотоцикле. Но два года назад произошли изменения, он стал чаще оставаться дома, проводил время в молитвах. Однако «его поведение не внушало никаких подозрений, он не высказывался в поддержку исламистов или в оправдание терроризма и экстремизма», — сказал агентству Рейтер сосед семьи Ауиссауи.

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