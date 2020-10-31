По делу о теракте в Ницце под стражу помещен второй подозреваемый

Цветы и свечи у базилики Нотр-Дам в Ницце, где в теракте погибли трое человек

Мужчина 35 лет был помещен под стражу в Ницце в пятницу вечером в рамках следствия по делу о теракте в базилике Нотр-Дам, в котором были убиты трое человек. Следствие подозревает задержанного в том, что он контактировал с Браимом Ауиссауи, совершившем теракт.

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О задержании подозреваемого сообщила в пятницу вечером радиостанция France Info со ссылкой на судебные источники. Задержанный 35 лет, житель Ниццы, подозревается в том, что он контактировал с Браимом Ауиссауи накануне теракта.

По аналогичным мотивам в четверг вечером в Ницце был задержан 47-летний мужчина.

Расследования теракта в базилике Нотр-Дам ведется по террористической статье, подозреваемые по таким делам могут содержаться под стражей до четырех дней.

Теракт в базилике Ниццы произошел в четверг, 29 октября, утром. Мужчина, вооруженный ножом, убил трех человек, охранника 55 лет и двух женщин-прихожанок 44 и 60 лет. Нападавший, выходец из Туниса Браим Ауиссауи, 21 года, по данным следствия прибыл во Францию из Италии, где ему было выписано предписание покинуть страну в семидневный срок. При задержании он отказался сложить оружие и был тяжело ранен полицейскими, применившими табельные пистолеты.

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