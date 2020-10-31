Стрельба у греческой православной церкви в Лионе: ранен священник

Полиция и военные возле греческой православной церкви в Лионе, где неизвестный тяжело ранил священника

В субботу, 31 октября, неизвестный открыл стрельбу у греческой православной церкви в Лионе. Пулевое ранение получил священник-грек Николя К. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Преступник скрылся.

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Как сообщает AFP со ссылкой на источник в полиции, стрельба произошла примерно в 16 часов у православной церкви Константинопольского патриархата. В этот момент священник запирал ее двери. Источник уточнил, что в церкви не было церемонии, и священник не был в рясе.

52-летний церковнослужитель получил два пулевых ранения, одно из которых было нанесено в упор. Раненый находится в тяжелом состоянии.

Огонь был открыт из ружья с обрезанным стволом. Оружие на месте преступление найдено не было, но его видели очевидцы, отмечает источник агентства.

Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивают.

МВД призвало не приближаться к месту происшествия в седьмом округе Лиона. Там работают сотрудники безопасности и спасатели.

Местные жители утверждают, что слышали два выстрела и крики, пишет местное издание Le Progrès.

Прокуратура Лиона завела дело о покушении на убийство, передав его расследование уголовной полиции. Антитеррористическая прокуратура на данном этапе не задействована в расследовании этого дела, сообщает Franceinfo.

Это преступление совершено на фоне недавних антиармянских демонстраций турецких националистов близ Лиона, которые в МВД охарактеризовали как акции устрашения армянской диаспоры.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о создании антикризисного центра в связи со стрельбой в Лионе. Премьер-министр Жан Кастекс прервал свой визит в Сент-Этьен-дю-Рувре и объявил, что возвращается в Париж.

В Сент-Этьен-дю-Рувре премьер-министр направился, чтобы встретиться с местной католической общиной. В 2016 году в этой коммуне произошел теракт в церкви, в результате которого был убит католический священник Жак Амель. С недавних пор там было увеличено военное присутствие в рамках операции «Часовой».

Три дня назад в базилике Нотр-Дам в Ницце в результате теракта были убиты трое человек.

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