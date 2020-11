В пригороде Лиона турецкие националисты осквернили Памятник жертвам геноцида армян

Après les chasses à l’Arménien organisées à #Vienne et à #Décines, le #CNMA & le Mémorial décinois du génocide des Arméniens ont été profanés cette nuit.

Des insultes à l’égard des 🇦🇲 et se référant à Erdogan et à la milice ultranationaliste des Loups Gris ont été tagguées. pic.twitter.com/E05ZJaLIFy