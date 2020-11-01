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В пригороде Лиона турецкие националисты осквернили Памятник жертвам геноцида армян

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Надписи, обнаруженные в воскресенье, 1 ноября, на мемориальном комплексе, посвященном памяти жертв геноцида армян.
Надписи, обнаруженные в воскресенье, 1 ноября, на мемориальном комплексе, посвященном памяти жертв геноцида армян. AFP
RFI
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В воскресенье, 1 ноября, неизвестные осквернили мемориальный комплекс, посвященный памяти жертв геноцида армян в 1915 году. Об этом сообщил французский Комитет защиты Армянского вопроса (CDCA).

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Флюоресцирующей желтой краской на мемориал, расположенный в городе Десин-Шарпье неподалеку от Лиона, были нанесены надписи «РТЕ» (инициалы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), название турецкой ультранационалистической организации Loup gris («Серые волки») и нецензурная брань в адрес Армении.

«Эти невыносимые действия (…) являются частью серии мероприятий, направленных на устрашение французских граждан армянского происхождения», — говорится в заявлении CDCA.

Город Десин Десин-Шарпье (30 000 жителей) является местом проживания армянской диаспоры во Франции и носит название «Маленькой Армении». Здесь расположены две армянские церкви, армянская радиостанция и Центр армянской культуры. Мемориал памяти жертв геноцида в этом городе был воздвигнут в 1972 году и является первым в Европе.

Солдаты операции Sentinel прибыли к месту происшествия в полдень. Комитет защиты Армянского вопроса и Дом армянской культуры города Десин подали жалобу в уголовный суд Лиона. «То, что происходит в Нагорном Карабахе — это ужасно, и эта война продолжается во Франции, этому нужно положить конец», — заявил адвокат CDCA.

Мэр города Десин Лоранс Фотра вновь обратилась к префекту региона с просьбой «надежной физической защите» жителей региона. Напомним, что этой неделе, в среду, 28 октября, турецкие националисты устроили демонстрации против армянской общины недалеко от Лиона, которые в МВД охарактеризовали как акции устрашения.

«Мы надеемся на поддержку со стороны турецкого консула в Лионе и на то, что он направит послание мира, — заявила Лоранс Фотра. — Так больше не может продолжаться! Мы не зона боевых действий, а мозаика культур, живущих в мире».

Комитет защиты Армянского вопроса в пресс-коммюнике осудил «полную пассивность государства» и напомнил о своей просьбе о роспуске организации «Серые волки».

Напомним также, что в прошлом году Эмманюэль Макрон объявил 24 апреля национальным Днем памяти жертв геноцида армян. Франция стала первой европейской страной, признавшей массовое истребление армян в Османской империи геноцидом.

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