Задержанный в Лионе «человек с ножом» помещен под стражу до суда

26-летний афганец, задержанный в четверг, 29 октября, в Лионе с ножом в руках, помещен под стражу до суда. Ему было предъявлено обвинение по статье «ношение запрещенного оружия и применение насилия с оружием». Об этом в воскресенье, 1 ноября, сообщила прокуратора Лиона.

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Напомним, что обвиняемый был задержан в Лионе утром в четверг, в районе железнодорожного вокзала Perrache, когда он пытался войти в трамвай с 30-сантиметровым ножом в руках.

Во время содержания под стражей он утверждал, что не имел никаких намерений «насильственного характера», и что его 30-сантиметровый нож был предназначен для того, «разрезать шоколад» и «съесть» его.

В ходе следствия было установлено, что 21 октября текущего года уголовный суд Лиона уже приговорил ответчика к 6 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 300 евро за акты насилия в отношении лиц, обладающих государственной властью, оскорбления и неповиновение властям. Инцидент произошел, когда ему не разрешили войти в префектуру для проведения административной процедуры, потому что он был без маски.

Обвиняемый прибыл во Францию в 2014 году и имеет действительный вид на жительство. До сих пор он был неизвестен полицейским службам с точки зрения радикализации и не совершал правонарушений. Однако после приговора 21 октября соответствующие службы получили сигнал и должны были провести оценку личности ответчика.

В настоящее время следствие будет продолжено. Кроме того, обвиняемый должен будет пройти психиатрическую экспертизу.

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