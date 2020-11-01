Мэр Парижа Анн Идальго заявила о решимости бороться за открытие книжных магазинов

В воскресенье, 1 ноября, мэр Парижа Анн Идальго, объявила в интервью Journal du Dimanche «о совместной инициативе» Парижа и других городов, направленной на открытие «независимых книжных магазинов», закрытых из-за карантина.

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«Культура необходима, жертвовать ею — ошибка», — заявила Анн Идальго, выразив сожаление, что указом правительства местные торговые предприятия, «более чем когда-либо необходимые для поддержания социальных связей и борьбы с последствиями изоляции» были закрыты. Она подчеркнула, что «культурная жизнь» должна быть законной причиной для разрешения выйти из дома в период локдауна.

Накануне, в субботу, 31 октября, мэр 7 округа Парижа Рашида Дати на своей странице в Facebook также призвала к открытию книжных магазинов и к обеспечению доступа к культуре, что, по ее словам, является «оружием в борьбе с сепаратизмом». «Я выросла в среде, где культура считалась роскошью, комфортом. Я открыла для себя чтение не с помощью родителей — моя мать не умела читать — а с помощью книготорговца, чей передвижной книжный магазин останавливался под нашими окнами и был нашим окном в мир», — написала она.

L’accès à la culture : pas seulement une question sanitaire, mais aussi un enjeu de lutte contre le séparatisme ! J’ai... Опубликовано Rachida Dati Суббота, 31 октября 2020 г.

Напомним, что известный французский литературный критик и телеведущий Франсуа Бюнель запустил петицию против закрытия книжных магазинов в стране. Организаторы Гонкуровской, а также других крупных литературных премий, которые традиционно вручаются в ноябре, заявили, что в знак солидарности отложат объявление лауреатов до открытия книжных магазинов.

Ранее некоторые мэры малых и средних городов (Перпиньян, Брив, Бон, Валанс, Шалон-сюр-Сон, Кольмар и т. д.) издали указы, разрешающие открытие непродовольственных предприятий, включая книжные магазины, в своих муниципалитетах. Они осудили «несправедливость» в отношении этих предприятий, которые находятся в неравном положении по сравнению с крупными дистрибьюторскими сетями и онлайн-продажами. Ассоциация мэров Франции (AMF) также призвала к возобновлению деятельности местных коммерческих точек.

Министр экономики Брюно ле Мэр назвал действия мэров «безответственными» и подвергающими «опасности жизнь французов». В интервью BFMTV он сообщил, что в воскресенье, 1 ноября, премьер-министр Франции Жан Кастекс примет решение о том, следует ли закрывать «полки с продуктами, не являющимися предметом первой необходимости» в крупных торговых центрах. В пятницу, 30 октября, правительство уже объявило о закрытии книжных полок в супермаркетах.

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