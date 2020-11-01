Теракт в Ницце: в базилике Нотр-Дам состоялась служба в память о погибших

Молитва на паперти базилики Нотр-Дам в Ницце в День всех святых в память о погибших во время теракта, 1 ноября 2020 г.

В базилике Нотр-Дам- де-л’Ассомпсьон в Ницце, где произошел теракт, в воскресенье, 1 ноября, в День всех святых прошла религиозная церемония в память о погибших.

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День всех святых — один из главных католических праздников. В этот день молитвы обращаются к усопшим, которых близкие навещают на кладбище. Католические службы в стране прошли под усиленной охраной полиции, развертывание сил безопасности было усилено по всей Франции.

Несмотря на распространение Covid-19, которое привело к повторному карантину в стране, места исполнения религиозного культа получили отсрочку до понедельника. Священники Ниццы включили в богослужение молитву о погибших во время теракта в базилике Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон.

На вечерней службе в самой базилике присутствовал мэр Ниццы Кристиан Эстрози. В городе, где еще свежа память о теракте 2016 года, верующим пришлось преодолеть страх, чтобы прийти в церкви. Молитву в память о погибших настоятель базилики Нотр-Дам Франклин Парментье прочел на паперти перед входом в церковь.

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в интервью изданию Voix du Nord в воскресенье, 1 ноября, заявил, что Брахим Иссауи, «явно приехал во Францию убивать». «Он находился на территории страны всего несколько часов. Он явно приехал туда убивать. Как еще объяснить, почему он, вооружившись несколькими ножами, едва прибыл», — сказал министр.

По сообщениям полицейских источников, в настоящее время под стражей по делу о нападении в Ницце находятся шесть человек. Накануне в Грассе (департамент Приморские Альпы) был задержан 29-летний выходец из Туниса, который, по данным следствия, контактировал с Браимом Ауиссауи. На месте жительства подозреваемого находились двое мужчин 63 и 25 лет которые в настоящее время также помещены под стражу.

Следствие считает, что решающими в деле станут анализ двух телефонов, найденных в вещах Брахим Иссауи, а также «расследование тунисской стороны». Глава правительства Туниса Хичем Мечичи призвал своих министров внутренних дел и юстиции в полной мере сотрудничать с французскими властями. В Тунисе Иссауи имел судимость по уголовному праву (насилие и наркотики).

Дарманен также указал, что «через пятнадцать дней в Совете министров будет предложено распустить Коллектив против исламофобии (CCIF), гнездо противников Республики. «Сегодня около пятидесяти ассоциаций находятся под наблюдением государственных служб на предмет возможного роспуска», — сказал он.

Другая ассоциация, BarakaCity, обвиняемая в «распространении идей, пропагандирующих радикальный ислам», была распущена решением Совета министров в среду. Президент Эммануэль Макрон назвал это «важным шагом в борьбе против терроризма».

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