Во всех французских школах проходят церемонии в память об убитом Самюэле Пати

12 миллионов французских школьников, вернувшихся 2 ноября с каникул, отдали дань памяти Самюэлю Пати — учителю истории и географии, убитому под Парижем. Во всех школах, открывшихся в условиях карантина, прошли церемонии памяти преподавателя, погибшего в исламистском теракте.

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Французские школы на период карантина продолжат свою работу, поэтому 2 ноября 12 миллионов детей и подростков вернулись с каникул в классы. Возвращение к занятиям началось для них с минуты молчания в память об убитом в Конфлане учителе Самюэле Пати.

В этот день по решению министерства образования школьникам зачитывают «Письмо учителям и учительницам» Жана Жореса, опубликованное 15 января 1888 года. Отрывки из письма Жана Жореса уже зачитывали на национальной церемонии прощания с Самюэлем Пати в Сорбонне. Оно начинается словами «В ваших руках умы и души детей». В тексте подчеркивается эмансипационная роль школы. Письмо молодого депутата Жана Жореса учителям было опубликовано на фоне масштабных реформ в школах, инициированных в 1880-х министром просвещения Жюлем Ферри — сторонником лаицизма и всеобщего бесплатного начального образования.

Не обошлось без полемики. Как отметила Libération, в урезанных версиях, опубликованных на порталах министерства образования (вероятно, для младших и старших классов), не хватает в частности пассажа, где Жорес выступает за независимость преподавателей и критикует чрезмерное внимание к оценкам. Как пояснил министр образования, письмо «очень длинное», поэтому его и сократили для детей. А в абзацах, которые были убраны, нет никаких табу. Бланкер также отметил, что полная версия тоже была опубликована на ведомственном портале.

В этот день, когда школьники вернулись в классы после теракта в Конфлане и на фоне пандемии, президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к ним в инстаграме и снапчате. «Сегодня в классе вы отдадите дань памяти Самюэлю Пати. Мы думаем о нем, о вас и о ваших учителях. Мы все шокированы случившимся. Говорите об этом между собой. Говорите об этом с вашими преподавателями», — написал Макрон. «Цель терроризма — вызвать ненависть, настроить нас друг против друга, породить страх. Этому мы противопоставляем любовь, уважение и свободу», — отметил президент в инстраграм-сторис.

Он также обратился к детям в связи с пандемией коронавируса. Школы на карантине продолжат работу при соблюдении усиленного санитарного протокола. Отныне маски обязательны для детей с шести лет (ранее — с 11). Вирус «распространяется во всех странах, не обошел и нас. Я нуждаюсь в вас, чтобы ему противостоять. Понадобится время, но мы преодолеем это вместе», — обратился к школьникам Эмманюэль Макрон. Он также призвал всех скачать мобильные приложения TousAntiCovid по фиксированию контактировавших с зараженными.

Премьер-министр Жан Кастекс и министр образования 2 ноября примут участие в церемонии в Конфлан-Сент-Онорине. В средней школе Буа д’Ольн, где преподавал Самюэль Пати, возвращение детей в классы перенесли на 3 ноября.

Учитель истории и географии Самюэль Пати был убит 16 октября. Ему отрезал голову 18-летний беженец из России Абдулах Анзоров. Непосредственно до этого, в теченип нескольких дней отец одной из учениц и исламистский активист Абдельаким Сефриуи публиковали в соцсетях возмущенные призывы уволить учителя, показавшего на уроке, посвященном свободе слова, рисунки с пророком Мухаммедом из Charlie Hebdo. Обоим предъявили обвинения в пособничестве террористическому убийству.

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