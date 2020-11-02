Во Франции будет ликвидирована ультранационалистическая турецкая группировка «Серые волки»

Правительство Франции на заседании Совета министров в среду объявит о ликвидации ультранационалистического турецкого движения Loups Gris («Серые волки»). Об этом в понедельник, 2 ноября, объявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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Решение было принято после антиармянских демонстраций и беспорядков под Лионом и в Дижоне, а также на фоне напряженности в дипломатических отношениях между Парижем и Анкарой. Организация «Серые волки» считается близкой к турецкой ультраправой Партии националистического движения — союзнику президента Реджепа Эрдогана.

По словам Дарманена, «Серые волки» — это «агрессивная группировка, если не сказать больше того». На эту группировку указывали после антиармянских демонстраций в пригороде Лиона Десин в прошлую среду. В МВД эти акции назвали попытками устрашения армянской диаспоры. В полиции заявили, что целью турецких националистов было «устроить потасовки» с армянами, проживающими в коммуне Десин.

Утром того же дня турецкие националисты напали на участников акции в поддержку Армении на автодороге A7 недалеко от города Вьен. Это вылилось в жестокую потасовку, в результате которой пострадали четыре человека, один из которых получил тяжелое ранение молотком.

В ночь с субботы на воскресенье турецкие националисты осквернили мемориальный комплекс в память о жертвах геноцида армян недалеко от Лиона. На мемориале неизвестные написали «Серые волки».

«Серые волки» были созданы в 1960-х, в 1970-х активно участвовали в политическом насилии против левых, в начале 1980-х один из боевиков «Серых волков» совершил покушение на Папу римского Иоанна Павла II.

Заместитель директора французского Института международных и стратегических отношений (Iris) Дидье Бийон отмечает, что это ультранационалистическое движение «прочно укоренилось» в Австрии и Германии, но во Франции его представителей намного меньше. Здесь их оплот — лионский регион. По словам Дидье Бийона, речь идет о «мелкой группировке, способной в момент крайней напряженности собрать несколько молодых радикалов».

По закону во Франции решением Совета министров по ряду причин могут быть распущены и объявлены вне закона зарегистрированные ассоциации или «фактически существующие группировки». Решение о ликвидации может быть обжаловано.

Недавно решением Совета министров была ликвидированы прохамасовская ассоциация «Шейх Ясин», основатель которой Абдельаким Сефриуи участвовал в кампании против учителя Самюэля Пати. Ликвидирована была и мусульманская НКО BarakaCity, которую правительство обвинило в связях внутри исламистского движения и оправдании терроризма. Жеральд Дарманен объявил, что в скором времени будет принято решение по вопросу о роспуске Коллектива против исламофобии, который глава МВД называл «врагом Республики» и «рассадником исламизма».

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