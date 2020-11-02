Во Франции правительство закрыло отделы с товарами «не первой необходимости» в супермаркетах

Правительство Франции решило закрыть отделы с товарами «не первой необходимости» в супермаркетах, но не позволило маленьким магазинам, торгующим такими товарами, открыться в период карантина. Об этом объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс 1 ноября в эфире телеканала TF1.

Реклама Читать далее

Ранее владельцы ряда предприятий, закрывшихся в карантин, а также мэры некоторых городов и ассоциации потребовали от правительства открыть маленькие магазины. Они указывали на несправедливость с учетом того, что те же товары «не первой необходимости» — книги, одежду, игрушки и т. д. — можно купить в супермаркетах и онлайн.

Правительство, объяснив свое решение принципами справедливости и санитарной безопасности, решило не открывать маленькие магазины, но со вторника убрать с полок супермаркетов товары «не первой необходимости». «Логика карантина заключается в том, чтобы ограничить число поводов для выхода (из дома)», — подчеркнул Жан Кастекс.

Во Французской федерации крупной дистрибьюции заявили, что от этого проигрывают все: и мелкие, и крупные торговые точки, а «свобода действий открывается для таких игроков как Amazon».

Согласно декрету о всеобщем карантине от 29 октября, разрешено во время карантина работать торговым точкам, где продаются товары первой необходимости, в первую очередь еда. Это супермаркеты, рынки, булочные, овощные, мясные, винные лавки, аптеки и т. д. Закрыть свои двери должны магазины игрушек, цветов, бижутерии, книжные, магазины одежды и другие, обозначенные как магазины «не первой необходимости». Однако им разрешено выдавать заказы на руки (click and collect) и осуществлять доставку. Малый бизнес выражал опасения, что перед Рождеством от этого выиграет онлайн-торговля и супермаркеты в ущерб маленьким магазинам.

Конфедерация малых и средних предприятий приветствовала решение правительство о закрытии части полок в супермаркетах. Однако она выступает за открытие маленьких магазинов в период карантина в зависимости от санитарной обстановки в том или ином регионе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться