Во Франции разрешили охоту на каратине «в общественных интересах»

Во Франции охотникам разрешили отступать от санитарных ограничений, если речь идет о регулировании популяций некоторых видов диких животных, говорится в коммюнике госсекретаря по вопросам биоразнообразия при министерстве экологических преобразований Беранжер Аббы. Документ опубликован в воскресенье, 1 ноября.

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В правительственном декрете о всеобщем карантине от 29 октября говорится, что отступления от локдауна возможны, когда речь идет об «участии в миссиях, представляющих общественный интерес, по просьбе властей». Именно этим обосновывает сделанные для охотников исключения Беранжер Абба.

На карантине охотиться будет разрешено только по просьбе властей и только на животных, популяция которых нуждается в регулировании – во избежание ущерба для сельскохозяйственных угодий, имущества и лесов, говорится в коммюнике. Речь идет, например, о кабанах и косулях.

Префекты должны будут провести консультации с комиссиями по охоте и дикой фауне департаментов по вопросу регулирования популяций «дичи и видов, которые могут нанести ущерб или представлять санитарную опасность». В ходе этих консультаций должны обсуждаться и меры санитарной безопасности при охоте.

Затем префекты должны обратиться в охотничьи федерации, чтобы установить для каждого департамента квоты на отстрел животных. В результате могут быть выданы разрешения на охоту.

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