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Во французском супермаркете на продажу выставили контейнеры с неразделанными животными

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В супермаркете на юге Франции на продажу выставили контейнеры с неразделанными животными.
В супермаркете на юге Франции на продажу выставили контейнеры с неразделанными животными. © DR
RFI
3 мин

Во Франции разгорелась полемика после того, как пользовательница соцсетей опубликовала фотографию из супермаркета Leclerc в городе Морьер-лез-Авиньон в Провансе, где на продажу в пластиковых контейнерах, покрытых пищевой пленкой, выставили неразделанные туши животных: только что убитых зайцев и неощипанных фазанов.

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В Фонде Брижит Бардо назвали продажу «жертв охоты» «отвратительной». Если в продаже мяса в таком виде и есть интерес, то он заключается лишь в том, чтобы напомнить потребителям, что «мясо не растет на деревьях», заявили в Фонде помощи животным, созданном французской кинозвездой.

Другие защитники животных увидели в таком маркетинге педагогическую пользу. «То, что клиенты видят под пластиковой пленкой конкретное животное, делает более зримыми животных, которых мы употребляем в пищу, тогда как стейк или панированная рыба — это никому ни о чем не говорит», — заявил изданию Le Dauphiné Libéré представитель региональной ассоциации по защите животных Дени Шмид.

Как отмечает издание со ссылкой на местного депутата, в этом формате продажи нет ничего нового — французские супермаркеты продают мясо в таком виде в разгар сезона охоты и перед новогодними и рождественскими праздниками. Зачастую, это — маркетинговый ход для любителей дичи, хотя обычно речь идет о животных, выращенных на фермах.

Тем не менее в супермаркете извинились перед недовольными клиентами и пообещали убрать контейнеры с неосвежеванными тушами зайцев и неощипанными фазанами из продажи. 

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