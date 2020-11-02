Во французском супермаркете на продажу выставили контейнеры с неразделанными животными

В супермаркете на юге Франции на продажу выставили контейнеры с неразделанными животными.

Во Франции разгорелась полемика после того, как пользовательница соцсетей опубликовала фотографию из супермаркета Leclerc в городе Морьер-лез-Авиньон в Провансе, где на продажу в пластиковых контейнерах, покрытых пищевой пленкой, выставили неразделанные туши животных: только что убитых зайцев и неощипанных фазанов.

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В Фонде Брижит Бардо назвали продажу «жертв охоты» «отвратительной». Если в продаже мяса в таком виде и есть интерес, то он заключается лишь в том, чтобы напомнить потребителям, что «мясо не растет на деревьях», заявили в Фонде помощи животным, созданном французской кинозвездой.

#gerbant

À Morières-lès-Avignon, @LeclercBonPlan propose des lièvres, faisans et autres victimes de la #chasse sous cellophane. Est-ce que ce monde est sérieux @Leclerc_MEL ? L'intérêt, s'il y en a un, est de rappeler aux consommateurs que la viande ne pousse pas dans les arbres. pic.twitter.com/ARw083gO9Y — Fondation Brigitte Bardot (@FBB_Officiel) October 31, 2020

Другие защитники животных увидели в таком маркетинге педагогическую пользу. «То, что клиенты видят под пластиковой пленкой конкретное животное, делает более зримыми животных, которых мы употребляем в пищу, тогда как стейк или панированная рыба — это никому ни о чем не говорит», — заявил изданию Le Dauphiné Libéré представитель региональной ассоциации по защите животных Дени Шмид.

Как отмечает издание со ссылкой на местного депутата, в этом формате продажи нет ничего нового — французские супермаркеты продают мясо в таком виде в разгар сезона охоты и перед новогодними и рождественскими праздниками. Зачастую, это — маркетинговый ход для любителей дичи, хотя обычно речь идет о животных, выращенных на фермах.

Тем не менее в супермаркете извинились перед недовольными клиентами и пообещали убрать контейнеры с неосвежеванными тушами зайцев и неощипанными фазанами из продажи.

Bonjour, Nous avons contacté le magasin de Morières qui a retiré de la vente ces produits de gibier d'élevage. Le magasin s'excuse auprès des personnes qui ont été heurtées. Cordialement. — Bons Plans E.Leclerc (@LeclercBonPlan) October 31, 2020

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