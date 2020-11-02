В Бангладеш на третью по счету антифранцузскую акцию вышли более 50 тысяч человек

Более 50 тысяч человек вышли на уже третью по счету антифранцузскую акцию в столице Бангладеш Дакке.

В мусульманских странах продолжаются протесты против Франции. По меньшей мере 50 тысяч человек вышли в этот понедельник, 2 ноября, на антифранцузскую акцию в столице Бангладеш Дакке с призывом бойкотировать французские товары. Организаторы объявили о 100 тысячах участников. Протестующие сожгли чучело Макрона.

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Как сообщает AFP, участники акции в Дакке попытались пройти шествием к посольству Франции, однако силы правопорядка помешали им приблизиться к зданию дипмиссии. Протестующие скандировали «Бойкот французским товарам», «Нет клевете на пророка Мухаммеда», «Мы не боимся пуль и бомб» и «Верующие едины, Макрон, ты в опасности». По данным агентства, многие участники манифестации приехали в столицу из других регионов.

Это уже третья масштабная манифестация в 160-миллионом Бангладеш с момента начала антифранцузских протестов в мусульманских странах 23 октября. Как отмечает AFP, власти официально светского Бангладеш до сих пор никак не высказывались о происходящем.

Одновременно в понедельник около 3000 человек собрались на антифранцузскую акцию перед посольством Франции в столице Индонезии Джакарте.

В Афганистане антифранцузские манифестации не прекращались всю предыдущую неделю, отмечает Le Figaro. Их участники топтали портреты президента Макрона и призывали закрыть посольство Франции в стране, разорвать дипломатические отношения с Парижем и выслать из Афганистана всех французских граждан.

Антифранцузские протесты на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии вспыхнули после заявления Эмманюэля Макрона. После зверского убийства учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа президент Франции поддержал свободу на карикатуры в рамках принципов светского государства и свободы слова.

В Москве в минувшие четверг и в пятницу мусульмане также выходили на акцию протеста к зданию посольства Франции с антифранцузскими лозунгами. Посольство обратилось к российским властям с просьбой усилить охрану всех французских представительств в РФ из-за поступающих угроз.

На прошлой неделе МИД Франции призвал своих граждан, проживающих за границей, к осторожности, оповестив их о максимальной угрозе.

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