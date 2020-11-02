Французские ученые предупредили о новых волнах пандемии коронавируса

Улицы Парижа в первый день нового локдауна, 30 октября 2020 года.

Вторая волна пандемии коронавируса, с которой сейчас борется Европа, будет не последней, предупреждает Научный совет при правительстве Франции. Впереди — несколько следующих друг за другом волн, которые должны продлиться до весны 2021 года, говорится в докладе Совета.

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«Нас ждут долгие месяцы в крайне сложной ситуации», — предупреждают французские эксперты из Научного совета в докладе, который был представлен властям 26 октября, за два дня до введения во Франции повторного локдауна. Документ был обнародован 2 ноября, сообщает AFP.

«Очень сложно предвидеть, как долго продлится вторая волна, так как это зависит от самого вируса; климатической обстановки; мер, которые будут приняты, чтобы сдержать распространение вируса; соблюдения этих мер и, следовательно, их влияния», — отмечается в документе.

По мнению французских ученых, вторая волна может закончиться в конце этого – начале следующего года: «распространение вируса вернется на контролируемый уровень (максимум от пяти до восьми тысяч новых случаев заражения ежедневно)». Однако, какими бы ни были предпринимаемые властями меры, новые волны пандемии неизбежны «до появления первых вакцин или лечения», предупреждает Научный совет.

Именно эти цифры — «около 5000 новых заражений в день» вместо 40-50 тысяч, которые фиксируются в стране в настоящий момент — приводил в качестве цели для снятия ограничительных мер президент Франции Эмманюэль Макрон, объявляя о новом локдауне 28 октября.

Повторный карантин был введен во Франции в ночь на 30 октября. Ограничительные меры будут действовать в стране минимум до 1 декабря.

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