В нескольких городах Франции старшеклассники устроили акции против открытых школ

Учащиеся лицея Колбер в X округе Парижа заблокировали вход в здание школы с помощью мусорных баков.

В Париже, Нанте и Безансоне учащиеся старших классов заблокировали входы в школы в знак протеста против несоблюдения санитарных норм в условиях нового локдауна. Как сообщают AFP и Le Figaro, в лицее Кольбер в Париже полиция применила для разгона старшеклассников слезоточивый газ.

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В Париже старшеклассники заблокировали около десяти лицеев, но почти все они были разблокированы около 9.30 утра по местному времени при вмешательстве полиции.

Учащиеся выступают против недостаточного соблюдения санитарных норм — в первую очередь физической дистанции — в условиях пандемии и требуют закрытия школ.

В лицее Кольбер в X округе французской столицы акция школьников закончилась столкновениями с силами правопорядка. Небольшая группа учащихся начала кидать в стену школьного здания стеклянные бутылки, после чего для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ, сообщает Le Figaro.

Один из учащихся рассказал Le Parisien, что правоохранители также использовали дубинки. В полиции, со своей стороны, сообщили об одном пострадавшем страже правопорядка.

La police charge le blocus du lycée Colbert dans le 10ème.



Plusieurs lycées bloqués ce matin pour protester contre la gestion de la crise sanitaire dans les établissements, les élèves demandent la mise en place d’un vrai protocole sanitaire.



pic.twitter.com/q8bhikg6LM — Taha Bouhafs 🔻 (@T_Bouhafs) November 3, 2020

40 старшеклассникам полиция выписала штрафы на 135 евро за «незаконное собрание».

Как отмечает Le Figaro, школьники жалуются, что они сидят впритирку друг к другу и не замечают никакой разницы в условиях учебы в обычное время и сейчас.

Акции недовольных старшеклассников прошли также в Нанте и Безансоне. В обоих городах для разблокировки школ задействовали полицию.

Во Франции с 30 октября действует новый локдаун. Однако школы, детские сады и ясли продолжают работать с соблюдений строгих санитарных норм.

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