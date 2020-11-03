 Перейти к основному контенту
#Коронавирус
#Теракты во Франции
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

В нескольких городах Франции старшеклассники устроили акции против открытых школ

Опубликовано:

Учащиеся лицея Колбер в X округе Парижа заблокировали вход в здание школы с помощью мусорных баков.
Учащиеся лицея Колбер в X округе Парижа заблокировали вход в здание школы с помощью мусорных баков. Ferro18360494 via REUTERS - TWITTER/ @Ferro18360494
RFI
3 мин

В Париже, Нанте и Безансоне учащиеся старших классов заблокировали входы в школы в знак протеста против несоблюдения санитарных норм в условиях нового локдауна. Как сообщают AFP и Le Figaro, в лицее Кольбер в Париже полиция применила для разгона старшеклассников слезоточивый газ.

Реклама

В Париже старшеклассники заблокировали около десяти лицеев, но почти все они были разблокированы около 9.30 утра по местному времени при вмешательстве полиции.

Учащиеся выступают против недостаточного соблюдения санитарных норм — в первую очередь физической дистанции — в условиях пандемии и требуют закрытия школ.

В лицее Кольбер в X округе французской столицы акция школьников закончилась столкновениями с силами правопорядка. Небольшая группа учащихся начала кидать в стену школьного здания стеклянные бутылки, после чего для разгона протестующих полицейские применили слезоточивый газ, сообщает Le Figaro.

Один из учащихся рассказал Le Parisien, что правоохранители также использовали дубинки. В полиции, со своей стороны, сообщили об одном пострадавшем страже правопорядка.

40 старшеклассникам полиция выписала штрафы на 135 евро за «незаконное собрание».

Как отмечает Le Figaro, школьники жалуются, что они сидят впритирку друг к другу и не замечают никакой разницы в условиях учебы в обычное время и сейчас. 

Акции недовольных старшеклассников прошли также в Нанте и Безансоне. В обоих городах для разблокировки школ задействовали полицию.

Во Франции с 30 октября действует новый локдаун. Однако школы, детские сады и ясли продолжают работать с соблюдений строгих санитарных норм.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.