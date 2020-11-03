В Страсбурге начато следствие в отношении двух школьников за оправдание терроризма

В Страсбурге открыто следствие в отношении двух школьников за оправдание терроризма. На фото: премьер-министр Франции Жан Кастекс на памятной уеремонии в честь Самюэля Пати.

После инцидентов, произошедших в понедельник, 2 ноября, во время памятных церемоний в честь убитого учителя Самюэля Пати, прокуратура открыла следствие в отношении двух учеников 12 лет.

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Как сообщает во вторник, 3 ноября, прокуратура Страсбурга, ведется следствие по делу об «оправдании терроризма». Расследование поручили межрегиональному отделу уголовной полиции Страсбурга и Отделению общественной безопасности департамента Нижний Рейн.

Ранее региональная газета Les Dernières Nouvelles d'Alsace писала, что в двух разных колледжах Страсбурга во время памятных церемоний в честь погибшего от рук террориста преподавателя Самюэля Пати, два ученика допустили «высказывания, дающие понять, что они оправдывают убийство учителя».

Кроме того, в прокуратуру поступили сообщения о двух других подобных инцидентах, произошедших в начальной школе и касающихся детей в возрасте 8 и 9 лет. Прокурор Страсбурга заявил, что в отношении родителей была начата «социальная проверка службами департамента» Нижнего Рейна.

47-летний учитель истории и географии Самюэль Пати был обезглавлен в пятницу, 16 октября, через десять дней после того, как во время занятий на тему о свободе слова он показал своим ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. 2 ноября, когда после каникул возобновились занятия, во всех французских школах были проведены памятные церемонии в честь Самюэля Пати.

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