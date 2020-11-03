Глава МИД Франции возмутился осквернением памятника жертвам геноцида армян под Лионом

Жан-Ив Ле Дриан выразил возмущение в связи с осквернением мемориального комплекса жертвам геноцида армян в городе Десин-Шарпье неподалеку от Лиона. Глава французской дипломатии назвал произошедшее неприемлемым.

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«Я хочу выразить мое глубокое возмущение в связи с беспорядками, которые мы наблюдаем во Франции» на фоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел в ходе парламентского заседания 3 ноября. «Я решительно осуждаю осквернение Памятника жертвам геноцида в Десине. Эти беспорядки неприемлемы», — подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

В ночь на 1 ноября неизвестные нанесли на мемориал надписи «РТЕ» (инициалы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана), название турецкой ультранационалистической организации Loup gris («Серые волки»), а также нецензурные ругательства в адрес Армении.

Несколькими днями ранее около 250 турецких националистов прошли маршем по улицам Десин-Шарпье выкрикивая лозунги в поддержку Эрдогана, «Аллаху акбар», а также прямые угрозы в адрес армян — «Мы будем убивать армян», «Где вы, армяне?».

30-тысячный город Десин-Шарпье является местом компактного проживания армянской диаспоры во Франции. Его неформально называют «Маленькой Арменией». Здесь расположены две армянские церкви, армянская радиостанция и Центр армянской культуры. Мемориал памяти жертв геноцида в этом городе был воздвигнут в 1972 году и стал первым таким памятником в Европе.

Антиармянские акции во Франции подтолкнули власти к решению о ликвидации ультранационалистического турецкого движения Loups Gris («Серые волки»). О роспуске организации объявил 2 ноября глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

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